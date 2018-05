„Tatort“ Köln: Kommissar Schenk fährt diesmal "Erdbeerkörbchen"

Unsere Wertung für diesen "Tatort":

7 von 10 Punkten

Worum geht's in "Familien"?

Warum musste Ivo sterben? Der junge Mann wurde auf dem Heimweg von seinem Junggesellenabschied von einem Auto überfahren. Absichtlich, da sind sich die Ermittler einig. Eine Reisetasche mit 500.000 Euro gibt Rätsel auf - sie lag neben dem Toten. Doch keiner weiß, woher er das Geld hatte. Die Fingerabdrücke auf der Tasche führen die Polizei auf die Spur eines reichen Anwalts, dessen Enkelin offenbar gekidnappt wurde

Worum geht‘s noch?

Überall offene Rechnungen: Ludwig Richter, der Vater der entführten Charlotte, steht vor dem finanziellen Ruin. Ines, seine Frau, bekommt von ihrem Vater, dem Anwalt, immer wieder zu spüren, dass er sich für sie eine bessere Partie gewünscht hätte. Sie hütet eisern ein Familiengeheimnis. Und Kasper Fröhlich, Charlottes Ex-Freund, greift (so wie seine Mutter) immer öfter zum Alkohol, weil sein Vater bei einem Arbeitsunfall gestorben ist, für den die Hinterbliebenen keine Entschädigung erhielten.

Wer ermittelt in "Tatort: Kön"?

Freddy Schenk (Dietmar Bär) entpuppt sich in dieser Episode als Mann mit Familiensinn: So wie er fremder Leute Kleinkinder auf den Arm nimmt und mit ihnen plaudert, wäre er ein super Opa. Leider ist er viel zu sehr in seine Arbeit vertieft, um seine Qualitäten auszuleben - nicht einmal an seinen Hochzeitstag hat er gedacht. Gott sei Dank entpuppt sich Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) als Frauenversteher - und gibt Freddy Nachhilfe, wie man eine gekränkte Gattin besänftigt.

Jütte (Roland Riebeling) muss für Ballauf und Schenk nicht nur Kaffee kochen. – ORF

Was gefällt?

Freddy lässt seinen Grant (weil's zu Hause kriselt) am armen Jütte (Roland Riebeling) aus, der immer ein Stück Kuchen oder Pizza im Mund hat - aber ein schlauer und recht fleißiger Schreibtischkommissar ist. Diesmal kommt er nicht einmal dazu, zu Hause zu schlafen - und muss sich als Dank am Morgen von Freddy auch noch kritisieren lassen: "Das stinkt hier wie 'ne Pumahöhle." Aber vielleicht ist Freddy ja auch nur sauer, weil ihm Jütte als Ersatzwagen ein Golf-Cabrio aus den 1970er Jahren besorgt hat, das von den Kollegen als "Erdbeerkörbchen" belächelt wird?

Wo hakt's?

Wo kommt bei Schenk und Ballauf eigentlich dieser Grant her? Die könnten sich in Sachen Gelassenheit bei Jütte etwas abschauen. Der kaut zufrieden vor sich hin, klappt die Ohren zu, wenn er beleidigt wird, und gibt dem frustrierten Freddy etwas zum Naschen mit, damit er die Ayurveda-Woche übersteht. Allein dafür hätte der Mann schon eine Beförderung verdient!