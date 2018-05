Die neue Lust am falschen Schreiben

Sie posten Fotos aus Ibizer. Wenn sie etwas in Ordnung finden, ist es für sie okeh. Und das alles am liebsten auf Instergram. In den sozialen Netzwerken blüht der Rechtschreibunfug. Kulturverlust, Spaß oder gar Ausdruck von Arroganz?