Neue Sendungsverantwortliche für ORF-Magazine "Report" und "Eco"

Neuigkeiten vom Küniglberg: ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Montag die Sendungsverantwortlichen für mehrere bekannte Fernsehmarken des Senders bekannt gegeben. Wolfgang Wagner, bisher "Zeit im Bild 2"-Sendungsverantwortlicher, tritt beim Politik-Magazin "Report" die Nachfolge von Robert Wiesner an, der in Pension ging. Katinka Nowotny ist in Zukunft für das Wirtschaftsmagazins "Eco" verantwortlich, für das sie bisher Chefin vom Dienst und zuletzt auch interimistische Sendungsverantwortliche war.

Als Herr über die "Daytime" auf ORF 2 löst Christian Hillinger Roland Brunhofer ab. Er ist damit neuer Sendungsverantwortlicher für die Sendungen "Guten Morgen Österreich", "Mittag in Österreich", "Aktuell in Österreich" und "Daheim in Österreich". Hillinger ist seit 1993 im ORF tätig und war in der Vergangenheit unter anderem Sendungsverantwortlicher von "heute leben".

Rebecca Truska wurde zur Leiterin des Bereichs Programmentwicklung, Information, Dokumentationen, Magazine und Sport in der Abteilung "Programmentwicklung und Qualitätsmanagement" bestellt. Sie ist Absolventin des ersten Jahrgangs der internen "ORF-Akademie", die sie 2011 in den ORF brachte.

(Red./APA)