So sieht die SPÖ den ORF und die Medien der Zukunft

Die Medienenquete der Bundesregierung wirft ihre Schatten voraus. Am 7. und 8. Juni diskutieren Vertreter der Medienbranche mit den Mediensprechern und Experten aus dem In- und Ausland (darunter Springer-Chef Mathias Döpfner, Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler, Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen) über eine Reform der Medienpolitik, allen voran die Finanzierung des ORF und die Förderung privater Medien. Der ORF steuert ein Konvolut an (teils schon sehr alten, teils neuen) Texten mit dem etwas sperrigen Titel "Public Open Space" als Diskussionsbeitrag bei.

Zeitgleich lässt er Peter Resetarits und Claudia Reiterer mit einem herzigen, aber nicht gerade umweltfreundlichen VW-Bus quer durchs Land fahren, um zu erfahren, was die Gebührenzahler über den ORF denken. Puls 4-Senderchef Markus Breitenecker und Informationschefin Corinna Milborn legen zufällig drei Tage vor der Enquete ebenfalls ein Buch mit dem Titel "Change the Game - Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückeroben" vor, den die Enqueteteilnehmer natürlich ebenso als Debattenbeitrag verstehen sollen.

Auch die Opposition rüstet sich für die aufwendige Tagung Anfang Juni. Thomas Drozda, von 2016 bis 2017 unter Kanzler Kern Medienminister und jetzt Mediensprecher der SPÖ, lud am Montag zu einem ausführlichen Hintergrundgespräch, bei dem er die wichtigsten Vorschläge für eine "Medienpolitik im Zeitalter der Digitalisierung" auf knappen vier Seiten präsentierte und zu Beginn klarstellte, dass er die Enquete "ausdrücklich begrüßt".

Wirklich große Neuigkeiten fanden sich zwar nicht im Papier, dafür betonte der Ex-Medienminister bei welchen Punkten er, respektive die SPÖ, nicht mitgehen wollen. Da sei jedenfalls die so oft von den Privatsendern geforderte reine Inhaltsförderung für TV-Sender, bei der der ORF etwa nur Geld für Produktionen bekommen würde, deren Inhalt den in diesen Debatten so gerne erwähnten "Public Value" (öffentlichen Mehrwert) liefere. Und zum anderen eine unmittelbare Finanzierung des ORF und der Presse durch das Bundesbudget. Damit würde der Einfluss der Regierung erhöht, die das Budget jährlich neu verhandelt. Vorstellen kann sich Drozda allerdings, dass man künftig auch GIS-Gebühren für das Streamen von ORF-Inhalten einhebt, was derzeit noch frei ist.

Weitere Eckpfeiler aus dem medienpolitischen Papier von Thomas Drozda:

Die Presseförderung soll an verschiedene Qualitätskriterien die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen (Journalisten-Kollektivvertrag) geknüpft werden.





Stichwort Quote: Drozda erneuert die in Kerns "Plan A" erwähnte Forderung nach einem Anteil von 30 Prozent für die österreichsiche Kreativwirtschaft um Programm.





Skeptisch steht Drozda der Idee einer österreichischen digitalen Vermarktungsplattform gegenüber, auf der alle qualitätsvollen Angebote zusammengefasst werden. Problematisch sind er das vor allem deswegen, weil die Inhalte des ORF auch durch Teilnehmergebühren finanziert werden und daher nicht privaten Fernsehsender gehören.





Stichwort ORF: Die Finanzierung über Gebühren soll bleiben, aber die GIS-Gebühren in allen Bundesländern vereinheitlicht werden, konkret in sieben Ländern um die sogenannte Landesabgabe gesenkt. Denn die GIS-Gebühren sollen wirklich nur mehr an Medien gehen und nicht mehr zur Budgetaufbesserung der Länder dienen. Dadurch würde das Gesamtvolumen der GIS-Gebühren um rund 145 Millionen auf 747 Millionen Euro statt bisher 891 Millionen Euro gesenkt - und schließlich auch etwas anders verteilt werden. So soll etwa das Umsatzsteueraufkommen aus der GIS in Höhe von 30 Millionen Euro pro Jahr für die Medienförderung (Presse, Privatsender, Nichtkommerzielle) aufgewendet werden. Drozda ist zudem der Meinung, dass die Republik dem ORF den Entgang durch Gebührenbefreiungen in Höhe von 50 Millionen Euro abgelten soll, so wie es von 2010 bis 2014 der Fall war.





Der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF soll neu definiert werden und eine umfassende Digitalisierungsstrategie umgesetzt werden. Konkret gehört für Drozda dazu, die 7-Tage-Catch-Up-Regelung für die TVthek des ORF aufzuheben.





Den Vorschlägen ORF soll künftig ein Vorstands-Board und keinen Alleingeschäftssführer wie derzeit haben. So will das auch die türkis-blaue Bundesregierung. Eine sehr sanfte Reform des Stiftungsrates schlägt Drozda vor, die wiederum den Ideen von Stiftungsrat Norbert steger (FPÖ) entspricht: Es sollen weiterhin 35 Köpfe in dem Gremium sitzen, nur anders verteilt und stärker das Mandatsverhältnis des Nationalrates widerspiegeln. Das nennt man D'Hondtsches System und würde für die SPÖ auch in der Oppositonsrolle eine deutliche Stärkung im Stiftungsrat bedeuten. Sie hätte dann wieder fast so viele Mandate wie ÖVP (15) und FPÖ (acht).





Eine Werbeabgabe für Onlinemedien sei wichtig, um den Wettbewerbsvorteil für internationale Onlinekonzerne abzuschaffen.





Die sogenannte "Digitale Betriebsstätte" für internationale Konzerne, die in Österreich Erträge erwirtschaften soll eingeführt werden. Und eine Umsatzsteuerpflicht für Geschäfte mit Daten.





Nur ein Punkt betrifft ganz explizit den Umgang mit digitalen Plattformen wie Facebook und Co: Diese sollen künfitg dazu verpflichtet werden, ihre Reihungen und Kriterien für Algorithmen offen zu legen - und den Unterschied zwischen originären und werblichen Inhalten klar zu machen.





Medienkompetenz soll in die Lehr- und Bildungspläne aufgenommen, digitale Inklusion für Randgruppen und ältere Mensche gefördert und die gesamte Bevölkerung für die Wichtigkeit von Datenschutz sensibilisiert werden.







(awa)