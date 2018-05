E-Mail-Leak um neuen ORF 2-Chefredakteur

Seit Freitagabend steht endgültig fest, wer die Sender ORF eins und 2 leitet. Generaldirektor Alexander Wrabetz verschickte kurz vor 18 Uhr eine Aussendung, in der er die neuen Besetzungen bekannt gab: Lisa Totzauer wird Channelmanagerin von ORFeins, Wolfgang Geier Chefredakteur. Alexander Hofer wird Channelmanager von ORF 2, Matthias Schrom Chefredakteur. Obwohl die offenbar mit der Politik abgesprochenen Besetzungen im Vorfeld für interne Kritik gesorgt haben, weil es Zweifel an der Führungserfahrung so mancher Kandidaten gab, blieben laute kritische Stimmen seit der offziellen Bekanntgabe aus. Es ist auffallend ruhig auf dem Küniglberg.

Etwas rauherer Wind kommt jetzt aber aus Tirol, dem Geburtsbundesland des neuen ORF2-Chefredakteurs Schrom. Der Aufdeckerblogger Markus Wilhelm veröffentlichte Dienstagfrüh auf seiner Webseite dietiwag.org eine Geschichte, die beweisen soll, dass Schrom "seit vielen Jahren alles, aber auch wirklich alles daran setzt, im Unternehmen ganz weit nach oben zu kommen". Das ist kein richtig großer Skandal, aber insgesamt durchaus entlarvend.

Als Beweis dienen mehrere E-Mails von Schrom an den in Tirol vor allem mit der ÖVP bestens vernetzten PR-Unternehmer und Lobbyisten Georg Hofherr aus dem Jahr 2007. Der ORF-ler, der damals bei "Wien heute" als Redakteur tätig war, wollte unbedingt im ORF aufsteigen, so zeigt es der Schriftverkehr. Wohin, schien ihm offenbar nicht so wichtig. Er hätte die Stelle des Chefredakteurs des Landesstudios Tirol, die damals ausgeschrieben war, ebenso genommen wie die des ZiB 1-Chefs oder des Ö3-Chefredakteurs. Hofherr, den Schrom in einem E-Mail als "echter Freund" anspricht, sollte für ihn beim damaligen Informationsdirektor Elmar Oberhauser vorsprechen und ein Treffen einfädeln, weil "...dann brauch ich glaub ich etwas Vitamin B.“ Wrabetz (damals schon ORF-General) mache "derzeit gar nix", Schrom hatte später auch Angst, Opfer einer Sparwelle zu werden, obwohl schon fix war, "dass sie mich wollen".

Der flehende Ton der E-Mails ist zweifelsohne peinlich. Auch wenn sich elf Jahre später zeigt, dass Schrom der Aufstieg im Jahr 2007 nicht gelungen war und er keinen der angestrebten Posten bekam. Trotzdem sind solche schriftlichen Dokumente ein paar Tage nach der Neubesetzung unangenehm und sorgen für Gerede und Hohn. Noch dazu an jenem Tag, an dem Schrom sich erstmals den Fragen der Redaktion stellte. Eine offizielle Stellungnahme des ORF zu der Sache wurde angefragt, aber bisher noch nicht beantwortet.

"Seitenblicke" über Festspiel-Intendant Kuhn

In Wilhelms Beitrag kommt noch ein anderer der neu bestellten Chefs vor: Alexander Hofer, bisher Sendungsverantwortlicher der "Seitenblicke", eine Sendung, in der auch immer wieder Politiker auftauchen, zuletzt gehäuft Vertreter der beiden Regierungsparteien. Wobei es bei den Herren aus der FPÖ stärker auffällt, weil die dort bisher eher selten vor der Kamera zu sehen waren. Hofer wird eine gewisse Nähe zur (vor allem niederösterreichischen) ÖVP nachgesagt. Und Wilhelm beanstandet nun also einen Bericht über Gustav Kuhn, den Intendanten der Tiroler Festspiele Erl vom 15. Mai. Ihm wurde unter anderem von Wilhelm dispotisches und übergriffiges Verhalten vorgeworfen, was Kuhn bestreitet und mit Klage bekämpft. In den "Seitenblicken" kamen diese Vorwürfe kurz vor, in Wahrheit handelte es sich aber um einen Rehabilitierungs-Beitrag, in dem die Vorwürfe als haltlos bezeichnet wurden und Zuspruch für Kuhn von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und seinem Anwalt kamen. Wilhelm schreibt dazu: "Sein (Hofers, Anm.) quasi Bewerbungsvideo für höhere Weihen hat er wenige Tage vor der Postenvergabe abgeliefert, in welchem er mich in einem Beitrag vor 668.000 Zusehern vorverurteilen und Gustav Kuhn ebenso glatt vorentlasten hat lassen."