Drei schwierige Jahre: "Wiener Zeitung" sucht Restrukturierer

Die im Eigentum der Republik stehende "Wiener Zeitung" braucht einen Geschäftsführer: Per Inserat sucht das Bundeskanzleramt jemanden, der diese Position ab dem 1. Juli 2018 übernimmt - die Bestellung sei "für die Dauer von 3 Jahren vorgesehen", heißt es darin. Neben einem abgeschlossenen Studium wird von den Bewerbern (die Frist läuft ein Monat) auch Erfahrung mit digitalen Medien und in der "Restrukturierung und Neuorganisation" gefordert.

Wer auch immer es wird, muss jedenfalls auch politisch ins Bild der Regierungsparteien passen. Das steht zwar so nicht in der Ausschreibung, hat aber Tradition: 2013 hatte der damalige SP-Bundeskanzler Werner Faymann Karl Schiessl als Geschäftsfüher der "Wiener Zeitung" abberufen. Schiessl war als ehemaliger Geschäftsführer der ÖVP Burgenland den Schwarzen zuzurechnen - Faymann bestellte statt ihm Wolfgang Riedler, der früher SPÖ-Stadtrat in Graz war, was die Gleichbehandlungskommission später (2016) kritisierte: Sie kam zum Schluss Faymann habe "maßgeblich" aus "parteipolitischen Motiven" umbesetzt.

Nach Wegfall der Pflichtveröffentlichungen neue Struktur

Riedlers Vertrag läuft nun aus - und man darf annehmen, dass der neue Geschäftsführer der türkis-blauen Reichshälfte zuzurechnen sein wird. Leicht wird es in den kommenden Jahren für die Entscheidungsträger in der "Wiener Zeitung" jedenfalls nicht werden: Die Regierung dürfte die Pflichtveröffentlichungen in der "Wiener Zeitung" abschaffen. Dann freilich geht es für das traditionsreiche Blatt um die Existenz.

Am Mittwoch hieß es im Bundeskanzleramt, dass die "Wiener Zeitung" jedenfalls ein langfristiges und zukunftssicheres Konzept brauche. Bevor die Pflichtveröffentlichungen abgeschafft werden, "sollen daher neue Geschäftsmodelle und Szenarien als künftige Entscheidungsgrundlage für die Zukunft des Unternehmens erarbeitet werden". Die "Restrukturierung und die Umsetzung der zukünftigen neuen strategischen Ausrichtung" soll somit die Hauptaufgabe des neuen Geschäftsführers werden.

Gerüchteküche um Chefredaktion

Vorerst offen ist, wie es in der Chefredaktion der "Wiener Zeitung" weitergeht. Stellvertreter Walter Hämmerle übernahm diesen Job interimistisch im Oktober 2017 nach der abrupten Abberufung von Reinhard Göweil. Die Chefredakteursfrage sorgt seitdem immer wieder für Spekulationen.

Dass die stellvertretende "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon als Chefredakteurin zur "Wiener Zeitung" wechseln soll, wie jüngst die Zeitung "Österreich" schrieb, bleibt übrigens vorerst nur ein altes Gerücht. Gegenüber dem "Standard" zeigte sich Salomon aber nicht völlig uninteressiert, denn sie sagte: "Ich wurde nicht gefragt".

