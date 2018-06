Millionenshow: Unternehmensberater beantwortet 15 von 15 Fragen

„Ich habe keine Ahnung“, antwortete Hooman Vojdani im Laufe seines Durchmarschs zur Million auf Armin Assingers Frage, was er mit dem Gewinn machen würde. Zu den Fragen fiel ihm aber mehr ein - er verließ das Studio als Euromillionär. Für Assinger hat Vojdani "alles bisher Dagewesene mit seiner Schlagfertigkeit in den Schatten gestellt". Der Unternehmensberater lebt im Burgenland und schaffte den Sprung in die Mitte bereits am 14. Mai. In seiner ersten Sendung beantwortete er unter Zuhilfenahme aller drei Joker 13 Fragen richtig. Am 4. Juni schaffte er alle weiteren.

Die 15 Fragen bis zur Million

Millionenshow: Alle Fragen bis zur Millionenfrage Am Montag kam ein Unternehmensberater bis zur Millionenfrage. Hätten Sie das auch geschafft? Hier die Fragen. 100 Euro: Was haben verliebte Menschen redensartlich in den Augen? Worum handelt es sich, wenn man eine Ware direkt bei Übergabe des Pakets bezahlt? Womit werden Eisenbahnwaggons professionell abgebremst? Der 24. Juni ist traditionell das Ende der ...? Ein Verlierer bei den Tennis-French-Open hat das Spiel nicht nur sprichwörtlich ...? Wien wurde laut einer Studie heuer bereits zum neunten Mal in Folge gekürt zur weltweit ...? Welche britische Band gilt als Inbegriff des Synthiepop? Nach mehrjähriger Pause radelte Erwin Steinhauer ein letztes Mal durchs Weinviertel als Kult-Gendarm ...? Welcher der 360 Längengrade der Erde ist für die Mitteleuropäische Zeit maßgeblich? Wer den Roman „Deutschstunde“ des Autors mit Vornamen Siegfried geliefert bekommt, kann korrekterweise sagen „...“? Die Paukentreppe findet man im ...? Welcher Staat protestierte im März 1938 offiziell mit einer Note an den Völkerbund gegen den „Anschluss“ Österreichs? Welcher weltberühmte Komponist und Geigenlehrer wurde „roter Priester“ genannt und starb verarmt in Wien? Der Begründer des Method Acting, Lee Strasberg, spielte eine seiner wenigen Filmrollen im Oscar-prämierten 2. Teil von „...“? Und schon sind wir bei der Millionenfrage angekommen. Sie lautet: Wem wurde in jener Stadt der Nobelpreis überreicht, die damals noch Kristiania hieß?

(rovi)