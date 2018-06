Der inoffizielle Start des Fifteen Seconds Festival

Das Fifteen Seconds Festival, eine interdisziplinär und futuristisch ausgerichtete Konferenz, wird dabei neben rund 5000 Gästen auch zahlreiche internationale Top-Manager in die Steiermark bringen.

Der inoffizielle Startschuss des Festivals fällt schon heute, Mittwoch, im Syria Media Center. Bei einer Diskussionsrunde treten ab 17:30 Uhr (wir übertragen live) mit Sergio Rodriguez (Innovationschef des spanischen Mediums El Mundo), Marius Olsen (Vice President bei der Schibsted Media Group) und Pamela Kaupinen (Influencer-Marketing bei der New York Times) drei Top-Führungskräfte auf, die auch in den kommenden beiden Tagen in der Grazer Stadthalle eine große Rolle spielen werden.



Live ab 17.30 Uhr aus dem Styria Media Center in Graz: