Fox-Moderatorin nennt Trump "Diktator"

Fox-News-Moderatorin Abby Huntsman kommentierte das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un als Treffen der "zwei Diktatoren". Wortwörtlich sagte sie: "Egal was bei diesem Treffen passiert zwischen den beiden Diktatoren, was wir jetzt gerade sehen, das ist Geschichte." Fox News gilt als konservativ und Trumps Republikanern nahestehend.

Die Showgäste, darunter der früherer Pressesprecher des Weißen Hauses Anthony Scaramucci, bemerkten den "Versprecher" vorerst nicht.

Abby Huntsman entschuldigte sich später noch während der Sendung, für ihre Bemerkung. Doch die Twitter-Kommentare waren jedoch bereits losgetreten.

Hahaha oops



That moment when a Fox & Friends host accidentally calls Trump a dictator and no one even bats an eye



Huntsman: "Regardless of what happens in that meeting between the two dictators, what we're seeing right now, this is history." pic.twitter.com/hB2jg2XCrJ