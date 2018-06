Lustvolles Prügeln im Trash-TV: "Jerry Springer Show" eingestellt

Als Imani in ihrem roten Minikleidchen auf die Bühne stürmt, ist sie, wie man in der Show sagen würde, echt angepisst. Eine verständliche Reaktion - hat sie doch gerade erfahren, dass ihr Freund wilden Sex mit ihrer Schwester hatte. Sie zieht also ihren Schuh aus und schlägt den Freund (der übrigens vor allem auch ihr kurzes Bett und das fehlende WLAN in ihrer Wohnung kritisierte) damit. Eine ungewöhnliche Situation? Nicht für die "Jerry Springer Show". Seit beinahe drei Jahrzehnten bietet sie einen Blick auf Menschen, die den sozialen Tod sterben - und die Aufmerksamkeit dabei genießen. Angeheizt vom namensgebenden Talkmaster zeigen sie alles.

Die einzelnen Folgen heißen "Entschuldige, ich habe mit deiner Schwester geschlafen" oder "Meine Stiefmutter versucht mir den Mann zu stehlen" und wurden zum Aushängeschild des Trash-TV. Nun steht die US-Talkshow vor dem Aus. Statt neuer Folgen sollen Wiederholungen gezeigt werden, hieß es vom Sender CW.

Das Konzept war einfach, aber erfolgreich: Menschen machen Krawall. Eingeladen waren Leute, die sich prügeln, die Hosen runterlassen, ihre Familien- und Ehestreits in die Öffentlichkeit trugen (oder für die Öffentlichkeit erfanden). Dabei wurden die Konflikte von Talkmaster Jerry Springer so lange sorgfältig angeheizt, bis die Kontrahenten nach Flüchen und Vulgaritäten auch körperlich aufeinander losgingen. Eine Orgie von Streit und Rivalitäten.

Die Show erreichte in den USA Ende der 90er-Jahre Rekord-Einschaltquoten und hatte zeitweise mehr Zuschauer als die legendäre Talkshow "Oprah" von Oprah Winfrey. Einige Episoden wie die, in der sich Prostituierte eine Prügelei mit ihren Zuhältern lieferten, wurden Kult. Schließlich gab es sogar ein Musical: "Jerry Springer: The Opera", das unter anderem in London erfolgreich lief. Seit Beginn dieses Jahrzehnts wurde es aber ruhiger um die Show. Sie lief aber nach wie vor nahezu in den gesamten USA im Fernsehen.





(rovi)