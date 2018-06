"Gay Cops": Ö1-Feature in New York ausgezeichnet

Das von Elisabeth Semrad für die Ö1-Reihe "Hörbilder" gestaltete Feature "Gay Cops. Homosexuelle Polizistinnen und Polizisten in Österreich" ist am Montagabend bei den renommierten "New York Festivals International Radio Awards" ausgezeichnet worden. Die Sendung gewann Silber in der Kategorie "Information/Documentary". Ö1 wiederholt die ausgezeichnete Radioarbeit am 4. August um 09.05 Uhr.

Jährlich vergeben die "New York Festivals" Auszeichnungen für die weltweit besten Radiosendungen. Radiostationen aus 29 Ländern haben heuer Sendungen eingereicht.

(APA)