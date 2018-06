"Es ekelt mich an": Fox-Serienmacher verurteilen Fox–News-Berichterstattung

Lange konnten der US-Nachrichtensender Fox News und sein Mutterkonzern 21st Century Fox getrennt voneinander – und ohne wechselseitige Auswirkungen – ihr Programm machen, nun scheint sich das zu ändern: Ob der betont positiven Berichterstattung über die Einwanderungspolitik von Donald Trump auf Fox News wächst die Kritik auf das Medienhaus.

Der Mitentwickler der beliebten Serie „Modern Family“, Steve Levitan, kündigte nun seinen Abschied von Fox an: die „23-Stunden-am-Tag-Unterstützung“ für die Waffenlobby, für konservative Verschwörungstheorien und für Trump seien „mit jedem Tag schwerer zu schlucken, während ich auf das Gelände fahre, um eine Show über Inklusion zu machen“. Es ekle ihn an, für eine Firma zu arbeiten, „die auch nur irgendetwas mit Fox News zu tun hat“.

Let me officially join @SethMacFarlane in saying I’m disgusted to work at a company that has anything whatsoever to do with @FoxNews . This bullshit is the opposite of what #ModernFamily stands for. https://t.co/dnvIbgoIyA

Später stellte er klar, dass er 21st Century Fox tatsächlich den Rücken kehren werde: Er wolle seinen Vertrag auslaufen lassen. Er freue sich, "Modern Family" zu beenden und dann weiterzuziehen.

Vor ein paar Tagen hatte Seth MacFarlane, der Macher der Serie „Family Guy“, gesagt, es sei ihm „peinlich“, für 21st Century Fox zu arbeiten. Auch Regisseur Paul Feig, der für Fox u. a. die Komödie „Spy“ gedreht hatte, kritisierte Fox News für seine Berichterstattung über Familientrennungen an der US-Grenze.

I have made two films for 20th Century Fox and love the people in the movie and TV divisions. But I too cannot condone the support their news division promotes toward the immoral and abusive policies and actions taken by this current administration toward immigrant children. https://t.co/6JqIQPjepV