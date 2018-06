Fernsehen mit Kultur vom 22. bis 28. Juni

Als Patriarch Leopold Weyer einen Herzinfarkt erleidet, will ausgerechnet das schwarze Schaf der Familie – die uneheliche Tochter Caroline (Stephanie Japp) – sein Lebenswerk retten: Die Privatbank der Familie steckt durch die Aufhebung des Bankgeheimnisses und den bevorstehenden Datenaustausch in der Krise. Das Unternehmen steht an einem Scheideweg: Macht man weiter wie bisher – und bietet statt Nummernkontos Tarnfirmen zur Verschleierung an? Oder geht man den Weg, den Caroline einschlagen will, und macht ein sauberes Unternehmen daraus? Als Caroline das Geheimnis des Erfolges ihres Vaters entdeckt, muss sie sich entscheiden – für die Familie oder für ihre Ideale. Regisseurin Bettina Oberli („Im Nordwind“, „Die Herbstzeitlosen“, „Tannöd“) erzählt in dem Zweiteiler „Private Banking“ eine spannende Familien- und Unternehmensgeschichte. (28. 6., 20.15 Uhr, Arte)