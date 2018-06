"Carpool Karaoke": Paul McCartneys musikalische Spritztour durch Liverpool

Auto-Karaoke wird zum YouTube-Hit: Pop-Legende Paul McCartney (76) führte TV-Moderator James Corden in einer neuen Ausgabe von "Carpool Karaoke" im Auto durch seine Heimatstadt Liverpool. Die beiden, die sich am Fahrersitz regelmäßig abwechselten, besuchten dabei singend Stationen von McCartneys Leben.

Die beiden besuchten das frühere Elternhaus des Ex-Beatle in der Forthlin Road, in dem er seine Jugend verbracht und Songs wie "She Loves You" geschrieben hat. Außerdem schauten sie bei einem Friseur in der Penny Lane vorbei, den die Beatles im gleichnamigen Song besungen hatten. Anschließend posierten sie für ein Selfie vor dem Straßenschild, auf dem zahlreiche Fans Unterschriften und Gekritzel hinterlassen haben.

Der knapp 25-minütige Clip, der in der Nacht zu Freitag in Cordens US-Sendung "Late Late Show" ausgestrahlt wurde, endete in einem Pub, in dem McCartney und Corden bei einem Überraschungskonzert gemeinsam den Klassiker "Hey Jude" sangen. Das Video von der außergewöhnlichen Tour wurde am Wochenende auf YouTube zum viralen Hit und generierte seither über 14 Millionen Aufrufe.

TV-Hit mit Starbesetzung

Der einstige Beatles-Songschreiber, der vor wenigen Tagen seinen 76. Geburtstag feierte, hatte am Mittwoch ein neues Album angekündigt. Auf seiner Autotour durch Liverpool sang er sogleich seine neue Single "Come On To Me".

"Carpool Karaoke" ist Teil der "The Late Late Show with James Corden", in der Moderator James Corden mit beliebten Popstars durch die Stadt - üblicherweise Los Angeles - fährt. Entstanden ist die Idee für den TV-Hit 2011: Bei der britischen Ausgabe des "Red Nose Day" war Corden Teil eines Sketches, in dem er mit George Michael in einem Auto sang. Stars wie Mariah Carey, Justin Bieber, Britney Spears, Ed Sheeran oder die Red Hot Chili Peppers waren seither Teil seiner Show. Besonders beliebt wurde das Video mit Sängerin Adele: Innerhalb von fünf Tagen erreichte der Clip 42 Millionen Klicks und ist das beliebteste Late Night-Video seit 2013.

(APA/juwe)