"Sleep Radio": Eine Radiosendung zum Einschlafen

Der 62-jährige John Watson litt im Zuge einer klinischen Depression an Schlaflosigkeit, wegen der er 2012 seinen Job in der neuseeländischen Armee nach mehr als 30 Jahren aufgeben musste. Doch sollte das zugleich der Beginn seiner zweiten Karriere sein: Als Radio-DJ für Menschen, die wie er an Schlaflosigkeit leiden, betreibt er seither den Radiosender "Sleep Radio".

Aus seinem ländlichen Heimatort Te Aroha auf Neuseelands Nordinsel sendet Watson seit vier Jahren über eine kostenlose Handy-App und Internet-Plattformen seine "Schlummermusik" in die Welt. Seine Hörer kommen vorrangig aus den USA, Kanada und Neuseeland. Doch auch aus Afghanistan und der Antarktis hätten sich Interessierte bereits zugeschaltet, sagt Watson. "Wir sind ein digitaler Radiosender im Internet, und unsere Server sagen uns zu jeder Zeit, wer gerade wo zuhört."

Immanuel Kant und Sherlock Holmes

"Am Anfang jeder Episode erzähle ich euch etwas über mein Leben oder rede zu irgendeinem Thema, damit ihr schön abgelenkt werdet", sagt er, "und ich achte darauf, dass es nicht ganz so spannend ist, damit ihr auch einschlafen könnt." Danach liest er einen Text aus einen Buch von Immanuel Kant, etwas über Nils Holgersson oder Sherlock Holmes vor.

Die Musik wählt Watson gemeinsam mit seiner Frau Deborah aus. Jedes einzelne Lied wird zuvor auf zu harte Beats oder nervige Kompositionen geprüft, um die Zuhörer gegebenenfalls davor zu bewahren. Und das alles ohne Werbepausen. Watson sei früher selbst oft genug von merkwürdiger Musik und nervigen Werbespots aus dem Schlaf gerissen worden. Ziel des Senders sei nicht, Gewinn zu machen.

Aus eigener Tasche finanziert

Seine Kollektion schlaftauglicher Musik umfasste zu Beginn sechs CDs. Er selbst suchte Kontakt zu Künstlern der sogenannten Ambient-Musik mit sphärischen, sanften Klängen. Mittlerweile bekommt Watson mehr Musik zugeschickt, als er senden kann. Was genau gute Einschlafmusik ausmacht, sei schwierig zu beschreiben. "Stücke, die mir gefallen, mag meine Frau oftmals nicht", meint er. Langsame Instrumentalstücke seien in jedem Fall die besten Schlafbringer, sagt er.

Sein "Sleep Radio" finanziert Watson aus eigenen Mitteln sowie mithilfe von Spenden. "Es kostet uns ein paar Tausend Dollar im Jahr, den Sender zu betreiben, aber wir betrachten es als Investition, denn es hilft anderen", sagt er. Und verweist auf so manche Postings von dankbaren Hörern auf der Facebook-Seite des Radios. Ein Nutzer habe geschrieben, so wie das Radio müsse "der Himmel sein". Und eine Frau erzählte, die Musik habe ihr geholfen, sich bei der Geburt ihres Kindes zu entspannen. Sein Sender sei der einzige auf der Welt, der erreichen wolle, dass seine Hörer wegnicken, betont Watson. Und schätzt, dass rund 70 Prozent seiner Zuhörer tatsächlich schlafen.

(APA)