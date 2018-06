Fellner tauft das kostenlose "Österreich" um

Die Gratis-Ausgabe der Tageszeitung "Österreich" heißt ab Freitag "oe24". Das teilte die Mediengruppe am Dienstag mit. "Unser Ziel ist es, die online bereits führende und zuletzt im Fernsehbereich so erfolgreich gestartete Marke 'oe24' in der Mediengruppe Österreich auch mit einer eigenen Print-Marke auszustatten", erklärte oe24-Geschäftsführer Niki Fellner in einer Aussendung.

Hintergrund ist wohl der Clinch mit der Media-Analyse, Wolfgang Fellnersah sich bisher benachteiligt. Er stößt sich daran, dass die Online-Nutzung von Print-Marken nicht per Kontrollfrage erhoben werde. Seiner Meinung nach werden Zeitungen, die einen starken Online-Auftritt unter gleichem Namen haben, damit bevorzugt. Die Media-Analyse, Argument für Preise bei Anzeigen, würde "immer stärker zur Brand-Analyse - da sind wir das Opfer, weil unsere Seite oe24.at anders heißt als die Zeitung", hatte Fellner im April beklagt.

Ab 1. Juli firmiere der Titel also auch in der Media-Analyse und der Österreichischen Auflagenkontrolle als "oe24". Die Gesamtreichweite bzw. -auflage von Kauf- und Gratis-Titel werde künftig als Kombi abgebildet. Dass "oe24" nun "zur ersten Medien-Marke in Österreich, die in allen Medien-Angeboten - Online, Print, Radio und lineares Fernsehen - gleich stark vertreten sein wird", ist für Niki Fellner "ein wichtiger Schritt in die Zukunft der neuen cross-medialen Werbemöglichkeiten".

(APA)