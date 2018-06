"ZiB 2": Die neue Flügelheberin der Neos löst sich schwer von Strolz

Es gehört nicht zu den leichtesten Aufgaben, in die Fußstapfen eines rhetorisch unberechenbaren (wenn auch gewitzten) Energiebündels wie Matthias Strolz zu treten. Beate Meinl-Reisinger nimmt diese Aufgabe unerschrocken an. Am Samstag wurde sie beim Parteitag der Neos zur neuen Parteivorsitzenden gekürt (mit 94,7 Prozent der Stimmen), am Montag schon saß sie im "ZiB 2"-Studio und ließ sich von Armin Wolf als "Neo- und Neos-Parteichefin" und "Wunschkandidatin von Strolz" vorstellen.

Meinl-Reisinger, bisher Wien-Chefin der Neos, bringt einen großen Vor- und einen großen Nachteil mit. Sie ist selbstbewusst, rhetorisch zwar weitaus weniger bildhaft, aber ähnlich authentisch unterwegs wie ihr Vorgänger. Sie spricht, was sie denkt. Das merkt man etwa, wenn sie Armin Wolf beherzt widerspricht, indem sie sagt: "Na, also" oder "Nein, das stimmt nicht." Ihr Nachteil: Sie will zu sehr sein wie Strolz. Zumindest vermittelte sie diesen Eindruck bei ihrem ersten Auftritt als Parteichefin in der "ZiB 2". Gleich zu Beginn betonte sie, "wie Strolz" seit der Gründung der Neos dabei gewesen zu sein. "Das heißt die Werte, auf denen wir die Partei gegründet haben, gelten auch für mich", sagt sie und schießt dann einen Satz nach, der sich wie eine Beruhigung für die Stammwähler und eine Entschuldigung an alle anderen anhört: "Es sind ja erst zwei Tage, es hat sich noch nicht wahnsinnig viel geändert."

Meinl-Reisinger: "Wir haben zugespitzt"

Im Wiener Wahlkampf wurden die Neos unter ihrer Führung für einen Slogan über "g'stopfte Politiker" kritisiert. Armin Wolf wollte wissen, ob solche Sprüche künftig zum neuen Stil der Neos gehören. Meinl-Reisinger wehrte zuerst entspannt ab: "Wir haben zugespitzt", um dann wieder - Überraschung! - ihren Vorgänger ("auch der Matthias hat das immer wieder gemacht") zu erwähnen. Dabei hatte man gehofft, ab jetzt gehe es im Interview mehr um sie und ihre Ideen für die Partei. Danach fällt noch zwei Mal (wie im Porträt vor dem Interview) ihr Lieblingssatz: "Wir sind ein Angebot für die Mitte" und ein Plädoyer auf die Werte, die den Neos wichtig sind. Werte, die 2013 außer Frage gestanden seien, aber heute "plötzlich verhandelbar" sind. "Wer hätte 2013 gedacht, dass im Jahr 2018 ehemals liberale Systeme in autoritäre Systeme abdriften. Dass ein Brexit stattfindet?", fragte Meinl-Reisinger, um die Brücke zur Existenzberechtigung der Partei zu schließen: "Die Werte sind heute wichtiger denn je. Deshalb braucht es uns mehr denn je."

Zum Schluss, nach der einzigen Kontroverse in diesem Interview (zum 12-Stunden-Tag), ging es darum, wer für die Neos ins EU-Parlament einziehen werde. Diesmal war es Wolf, der Strolz wieder ins Spiel brachte und fragte, ob der ehemalige Parteichef vielleicht auf die Europabühne zurückkehren werde. Beate Meinl-Reisinger verneinte. Es wird wohl noch eine Zeit lang dauern, bis der Schatten ihres Vorgängers nicht mehr auf ihr liegt. Und die anderen nicht mehr darunter suchen.

Das Interview mit Beate Meinl-Reisinger zum Nachsehen in der ORF-TVthek.