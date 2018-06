Was das Publikum vom ORF will: Regionales und Originales

Der ORF hat bei seiner Publikumsbefragung "ORF. FÜR SIE" rund 23.000 Rückmeldungen gesammelt und will daraus nun erste Schlüsse ziehen: Es sei eindeutig, dass das Publikum "in zahlreichen Bereichen ein Mehr an ORF-Angeboten will" wird Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer Aussendung zitiert. Die Aktion soll insgesamt ein Jahr lang durchgeführt werden.

Das Publikum konnte sich online, telefonisch oder im Kampagnen-VW-Bulli, der durchs Land tourte, einbringen. 60 Prozent der Rückmeldungen hätten aus Wünschen und Anregungen bestanden, sagt Wrabetz. Denen wolle man "so zahlreich wie möglich nachkommen". Als "erfreulichen Umstand" bezeichnet er die Tatsache, dass das "Gebührenthema nicht vorherrschend" gewesen sei, sondern nur in etwa zehn Prozent der Nennungen eine Rolle gespielt habe. In den nächsten Wochen werden Detailauswertungen vorgenommen, über die auch in den ORF-Programmen informiert werden soll.

Ausbau von regionalem Angebot

Ein inhaltlicher Schwerpunkt sei der "Ausbau des regionalen und österreich-spezifischen ORF-Angebots" gewesen. Hier habe man insofern schon mit der Umsetzung begonnen, als es mit "Österreich heute" auf ORF III eine zusätzliche Bundesland-Informationssendung gebe und die mit Film- und Musikwirtschaft jüngst abgeschlossenen Verträge heimische Inhalte "auf Jahre" sicherten.

Mehr Filme und Serien in Originalfassung war ein weiterer oft gehörter Wunsch. Gibt es bereits in großem Umfang, weist der ORF auf sein Zweikanalton-Angebot hin und will die Kommunikation darüber verbessern. Die Zahl der Zweikanalton-Programme soll zudem noch erhöht werden.

Weniger Wiederholungen, mehr Kinderprogramm

"Weniger Wiederholungen" ist eine altbekannte Forderung, aber keine "genuine" an den ORF, heißt es am Küniglberg - schließlich sei "viel Content auf vielen Plattformen konsumierbar". Auch das Thema Sportübertragungen scheidet die Geister. Manche wollen weniger davon auf ORF eins, denn es gebe ohnehin ORF Sport +. Das Problem dabei ist allerdings, dass der der ORF dort keine "Premium"-Bewerbe zeigen darf. Live-Sport sei eben auch ein "sehr attraktives Programm", das viele Zuseher erreiche.

Zum Ausbau des Kinderprogramms verweist der ORF auf sein Konzept für einen "ORF-Player" - eine "Kinder-App" sei dort "zentraler Bestandteil". Dafür brauche es aber Änderungen im Gesetz, etwa was die Sieben-Tagesfrist für Online- und "mobile only"-Inhalte betrifft. Das gilt auch für die Anregung, TVthek-Angebote länger verfügbar zu machen.

Die nächste Tranche der Befragung ist bereits in Planung, im Herbst soll auch die "Bulli-Tour" im Rahmen von "Unterwegs in Österreich" fortgesetzt werden. Ziel ist es, einen "offenen Kanal des Meinungsaustausches nachhaltig zu etablieren", heißt es im ORF.

