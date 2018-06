Styria-Chef Markus Mair ist neuer Verleger-Präsident

Er ist ab sofort der oberste Fürsprecher der im Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vereinten Printmedien: Markus Mair wurde vom VÖZ-Vorstand zum neuen Präsidenten gewählt. Der Vorstandsvorsitzende der Styria Media Group (u. a. „Kleine Zeitung“, „Presse“) tritt als VÖZ-Präsident die Nachfolge von „Kurier“- und Mediaprint-Geschäftsführer Thomas Kralinger an, der das Amt sechs Jahre innehatte.

„Es ist an der Zeit, tradierte medienpolitische Verhaltensmuster zu überwinden“, sagte Mair in seiner Antrittsrede. „Öffentlicher Mehrwert wird auch abseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks produziert. Die österreichische Presselandschaft versorgt unsere Demokratie schon seit ihren Anfängen mit den viel zitierten Public-Value-Inhalten – es ist höchste Zeit, dass dieser öffentliche Mehrwert vermehrt anerkannt und gefördert wird“, sagte Mair.

Der VÖZ werde sich intensiv in den von Medienminister Gernot Blümel angestoßenen Diskurs einbringen: „Es gilt jetzt, das Medienökosystem samt rechtlicher Rahmenbedingungen für die digitalen Herausforderungen fit zu machen.“ Wenn es im digitalen Zeitalter weiterhin eine vielfältige Medienlandschaft in Europa geben soll, „dann müssen unsere Inhalte auch effektiv vor der kommerziellen Ausbeutung Dritter geschützt werden“, sagte er und plädierte für ein europäisches Leistungsschutzrecht. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, beschloss die VÖZ-Generalversammlung eine eigene Urheberrechtsresolution. Der VÖZ erinnert darin an das klare Bekenntnis der österreichischen Ratspräsidentschaft und der Bundesregierung, das Leistungsschutzrecht sowohl national als auch europäisch vollumfänglich umsetzen zu wollen.