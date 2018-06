ORF-Richtlinie für Twitter & Co.: Strenge Kontrolle abgesagt

Die Aufregung um die zu früh versandten neuen Leitlinien für ORF-Redakteure zur Nutzung sozialer Netzwerke war groß, von „Maulkorb-Erlass“ und „Einschränkung der Meinungsfreiheit“ war die Rede. Dann sagte Kanzler Sebastian Kurz, er sehe den Erlass „sehr skeptisch“ – und die Debatte drehte. Ein Regelwerk zur Social-Media-Nutzung solle es zwar geben, betonte ORF-Chef Alexander Wrabetz am Rande des Stiftungsrates am Donnerstag, geplant sei dies auch schon seit 2014. Die neuen Leitlinien werde man nun aber mit Mitarbeitern und Betriebsräten „über den Sommer“ diskutieren und dabei missverständliche Formulierungen verändern, z. B. zur Frage, was eine „private Meinung“ oder „politische Äußerungen“ bedeuten. Spätestens zum Jahresende soll die Richtlinie gelten.

Auch die Fraktionschefs von ÖVP, Thomas Zach, und FPÖ, Franz Maurer, betonten: „Niemand will die Meinungsfreiheit einschränken.“ Der Stiftungsrat werde sich nicht in die konkrete Ausgestaltung der Richtlinie einmischen, es sei aber eine „Frage der Kultur“, ob ein modernes Unternehmen sich solche Regeln gebe oder nicht. Ähnlich resümierte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Norbert Steger (FPÖ), die Debatte: Eine Richtlinie werde es geben, aber: „Man muss das Haus einbeziehen.“ Heinz Lederer, der Leiter der SPÖ-Stiftungsräte, betonte: „Es darf am Ende kein Knebelungsvertrag sein.“ Er forderte zudem von Wrabetz eine raschere und klarere Stellungnahme zu Aussagen wie jener des oberösterreichischen FPÖ-Landesrates Elmar Podgorschek und seiner Forderung der „Neutralisierung des ORF“.(awa)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2018)