Stadt Wien und Land Niederösterreich müssen Journalisten Zugang zu Daten gewähren

Die Entscheidung kommt zu einem passenden Zeitpunkt, nämlich kurz nach dem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im ORF die Arbeit von Journalisten in der BVT-Affäre kritisiert hatte, was deutliche Appelle für Meinungsfreiheit der Chefredakteure von "Standard", "Presse", "Kurier", "Profil" und "News" nach sich zog. Und soeben hat sich auch das oberste Verwaltungsgericht nicht für weniger, sondern für mehr Transparenz gegenüber Medien ausgesprochen. Das Forum Informationsfreiheit (FOI) hat damit einen wichtigen Etappensieg in ihrer Forderung nach Informationszugang bei Behörden errungen.

Konkret gewann das FOI in zwei Verfahren, einmal vor dem höchstgerichtlichen Verwaltungsgerichtshof gegen die Stadt Wien und ein weiteres Mal vor dem Landesverwaltungsgericht in St. Pölten gegen das Land Niederösterreich. In beiden Fällen wollte der Journalist Markus Hametner Zugang zu Dokumenten der Verwaltung, in beiden Fällen lehnten die Behörden das ab, Hametner klagte daraufhin vor den Gerichten und bekam in beiden Fällen Recht. Der Verwaltungsgerichtshof stärkt mit dieser Grundsatzentscheidung das Recht auf Information von „Watchdogs“ - also Journalisten, Meinungsbildner, Blogger und NGOs. Die Behörden werden damit nicht nur zur Auskunft, sondern in bestimmten Fällen auch zur Herausgeb von Dokumenten verpflichtet. Diese Zugangsverpflichtung zu Dokumenten fehlte bisher im österreichischen Aufkunftspflichtgesetz. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun erkannt, dass diese aber sehr oft geboten sei. Behörden können in Zukunft also nicht mehr behaupten, die Übermittlung von Dokumentkopien wäre nicht rechtens.

Was heißt das für die beiden konkreten Fälle, die die Verfahren ausgelöst haben? Die Stadt Wien muss dem Urteil folgen und die Anfrage von Journalist Hametner nach dem Wortlaut von Einsparungsvorschlägen und den zugehörigen Prüfungsergebnissen beantworten. Der zweite Fall betrifft die Landesregierung Niederösterreich. Hier hatte Hametner die Übermittlung der Tagesordnung und Beschlüsse der Landesregierung beantragt, um den Beschluss der Landesförderungen an die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung nachzuvollziehen, deren Millionen-Subventionen Anfang des Jahres 2017 Thema waren. Das Landesverwaltungsgericht entschied nun, dass Beschlüsse der Landesregierung nicht pauschal geheimgehalten werden dürfen. Das Forum Informationsfreiheit berichtet zudem, dass zur entscheidenden Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht kein Vertreter des Landes erschienen war. Allerdings wurden Kopien der entsprechenden Beschlüsse mittlerweile in einem dicken Paket per Pot übermittelt.

>> Mehr Informationen zum Forum Informationsfreiheit.

>> Presseaussendung des VwGH.

>> Die Entscheidung des VwGH im Volltext.

>> Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtshofs St. Pölten im Volltext

(awa)