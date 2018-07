„30 unter 30“: "Presse"-Redakteurinnen Eder und Postl ausgezeichnet

Zum siebten Mal hat das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ (Verlag Oberauer) die „Besten 30 unter 30“-Journalisten gekürt. Unter den Besten finden sich die beiden "Presse"-Redakteurinnen Marlies Eder (28) - die übrigens bis vor Kurzem noch Marlies Kastenhofer hieß - und Elisabeth Postl (25), die im Ressort Innenpolitik arbeitet. Beide haben 2015 die Lehrredaktion der "Presse" abgeschlossen.

Die gebürtige Wienerin Marlies Eder studierte Publizistik und Sinologie, unter anderem in Shanghai, und ist seit 2015 als Außenpolitik-Redakteurin für Print und Online tätig. Ihr Schwerpunkt: China. Sie ist seit 2018 als Morgen-CvD auch für den Früh-Auftritt der "Presse" mitverantwortlich. Elisabeth Postl, gebürtige Oberösterreicherin, arbeitete in verschiedenen Ressorts der "Presse" und ist seit 2018 in der Innenpolitik etwa mit Recherchen zur "Liste Pilz" aufgefallen - ebenfalls Print und digital.

Die Fülle an jungen Journalisten-Talenten in Österreich sei "erfreulich und beruhigend", schreibt der "Journalist". Bei der 7. Talentsuche waren 150 Journalistinnen und Journalisten unter 30 Jahren nominiert, das sei ein neuer Einreichrekord. Nach intensiver Recherche stand junge Journalisten für 2018 zur Auswahl, davon zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer.

Die komplette Liste der „30 unter 30“, alphabetisch

Vera Bandion, APA Wien Büro, 27

Andreas Berger, ORF Burgenland „Aktueller Dienst“, 28

Stefan Berndl, kurier.at, Sport-Podcast, 26

Bianca Blei, „Der Standard“ Auslandschronik, 29

Vanessa Böttcher, frei für ORF Konkret, thestoryboard.at, 28

Marlies Eder, „Presse“ Außenpolitik, Morgen-CvD diepresse.com, 28

Melisa Erkurt, Chefreporterin „Das biber“, Leitung Newcomer, 27

Saskia Etschmaier, Redakteurin orf.at, 26

Benedict Feichtner, ORF Weltjournal, 27

Martin Fritz, Tirol TV Nachrichtenredakteur, 28

Markus Füxl, frei für „NÖN“ Zwettl, 26

Elisabeth Gamperl, „Süddeutsche Zeitung“ Digital, 28

Sabrina Glas, „Salzburger Nachrichten“, 29

Anna Goldenberg, „Falter“ Redakteurin, Podcast, Buchautorin, 29

Simone Grössing, ZIB/ORF eins, meins.orf.at, 28

Konstantin Hahn, ORF Radioinformation, 24

Sophie-Kristin Hausberger, ORF Report, 27

Lukas Kimeswenger, Redaktion ATV Aktuell, 26

Michael Leitner, futurezone.at/„Kurier“, Geiringer-Stipendium, 28

Clemens Oistric, „Heute“-Chefreporter, stv. Leiter Chronik, 26

Elisabeth Postl, „Die Presse“ Innenpolitik, 25

Philip Pramer, „Der Standard“ Etat & Kommunikation, 23

Martin Roithner, „OÖN“ Wirtschaft, 24

Claudia Sandler, Puls 4 Magazinred., Reporterin Café Puls, 25

Gabriele Scherndl, frei für „Datum“, 25

Pia Seiser, Redakteurin ORF NÖ, 24

Katharina Siuka, „Kleine Zeitung“ Regionalbüro Voitsberg, 26

Manuela Tomic, frei u. a. für „News“, „Die Zeit“, „Falter“, „taz“, 29

Julia Wötzinger, ORF Radio Religion, 27

Arnika Zinke, Wienerin Online, 23

Ehrenden Erwähnungen

Bilal Baltaci, WEKA Industriemedien, davor Kurier, Zaman, 26

Daniel Bischof, „Wiener Zeitung“, Justizpolitik, 25

Vera Deleja-Hotko, frei Reportagespezialistin, 25

Gabriel Egger, „OÖN“ Land & Leut', bergaufundbergab.at, 28

Sarah Emler, Radio Orange, „Der Standard“/Netzpolitik, 26

Karin Feiler, Radio Grün Weiß Redaktionsleitung, 26

Catharina Fele, Lede Programm Columbia Journalism School, 28

Frederika Ferkova, VICE Channel Noisey, 26

Emran Feroz, frei, Buchautor, Afghanistan Spezialist, 26

Guido Friedrich, Sky Sports Österreich Eishockey, 28

Vera Gasber, MoJo bei heute.at, #kurvenkratzer, 28

Denise Hruby, frei in Shanghai, 29

Sabine Hubner, Campus City Radio barrierefrei, 25

Mario Kanitsch, ORF Burgenland, 28

Anna Lallitsch , Antenne Steiermark, 25

Stefan Lenglinger, ORF Heimat Fremde Heimat, 25

Mariana Lukic, „Kosmo“, Reportagen, 27

Alexa Lutteri, „NEWS“, 28

Marlene Patsalidis, kurier.at, 29

Alicia Prager, frei, APA Campus Wirtschaft Kolumbien, 25

Sandra Raunigg, Krone Hit und „Total versext“, 29

Julia Slamanig, frei, „Kleine Zeitung“, SN, 27

Levin Wotke, frei, Hintergrundgeschichten für „dossier“, „Datum“ etc., 27

(red. )