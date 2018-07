Niki Fellner wird neuer Gesamt-Chefredakteur für alle "Österreich"-Kanäle

Der "oe24.at"-Chefredakteur ist in Zukunft auch für die Tageszeitung und den TV-Kanal der Mediengruppe Österreich verantwortlich. Wolfgang Fellner will sich auf "Aufgaben in der Geschäftsführung" konzentrieren.