Spiras "Liebesg'schichten": Zum Auftakt lauter Bussis

Elizabeth T. Spira ist wieder da, jetzt aber wirklich jeden Montag auf Sendung. Nicht bloß in Interviews, die sie zuletzt zahlreichen Medien vor dem Start der 22. Staffel ihrer "Liebesg'schichten und Heiratssachen" gegeben hat. Wie jedes Jahr beginnt sie ihre sommerliche Kuppelshow mit einer Sendung, die den Erfolg ihres Schaffens zeigen soll. Mit Porträts von Kandidaten und Kandidatinnen aus den vergangenen Jahren, die dank Spira ihr Liebesglück gefunden haben. Es mag dem gekonnten Schnitt geschuldet sein, aber es zeigt sich gerade in diesen Rückblick-Sendungen erstaunlich deutlich, wie sehr eine neue Liebe, ein neuer Partner Menschen äußerlich verändern kann. Sie strahlen immer, sehen entspannt und regelrecht erleichtert aus, wenn sie von den vielen Briefen erzählen, die sie nach der Ausstrahlung der Sendung erreicht haben und von der einen/dem einen, bei der/dem es gleich gefunkt hat. Kann es nicht auch anders sein?

Auch der 50-jährige Petro aus der Steiermark glänzt wie ein frisch polierter Tanzschuh. Er erwähnt trotzdem zur Sicherheit, dass er verliebt ist in die Frau mit den "supertollen Schuhen und der tollen Ausstrahlung", die ein bisschen dominanter ist. So wie er es gerne hat. Von seinem Faible für hohe Schuhe erzählten schon die großen Fotos von Stilettos an der Wand und der weiße Ledersessel in Stöckelschuh-Form. Und doch glaubt er: "Sie ist noch mehr verliebt wie (!) ich." Spira entgegnet trocken: "Das hoffen sie zumindest." Dann will sie wissen, wie er sie verwöhnt, was dem ansonsten recht offenherzigen Mann ein "Ohgott, das sag ich nicht" entlockt. Erotische Details werden nicht ausgeplaudert, wir sind im Hauptabend.

Auch für die 52-jährige Kundenberaterin Manuela aus Wien hat sich seit der letzten Sendung nur Positives getan. Sie hat einen Mann gefunden, der alles bietet, was sie sich je gewünscht hat. "Es ist der Himmel auf Erden", sagt sie. "Ich krieg Liebeslieder aufs Handy, rote Rosen in die Firma." Mehr Eigenschaften verrät sie nicht, "ich will ja nicht, dass ihn mir wer abwirbt. Der soll mir jetzt schon bleiben."

Cheryl und Robert sitzen gemeinsam auf der Couch. – ORF/Josef Neuper

Die gebürtige Amerikanerin Cheryl, die als Krankenschwester in Innsbruck lebt, wünschte sich einen Mann, der redet. "Das ist so selten, dass Männer reden." Ein Jahr später sitzt sie mit ondolierten Haaren, im blauen Kostüm neben einem feschen Mann in Anzug und Krawatte vor Spira. Den Mann fürs Leben hat sie gefunden - und das, obwohl er schüchtern ist. Gut, dass sie vor einem Jahr noch ergänzt hat: "Wenn er nicht redet, ist es ah okay." Zum Schluss gibts ein Busserl. Und Cheryl fragt: "Passt's?" Spira darauf: "Nicht reden." Noch ein Busserl, und noch eins. Auch Kriemhild und Josef, die sich durch die Sendung wieder getroffen haben, busseln wild vor der Kamera. Bis der Josef genug vom vielen Lob und den vielen Bussis hat: "Jetzt haben wir eh schon genug ausgeplaudert."

Der Erfolg der Sommerreihe wird auch in dieser Auftaktfolge deutlich. Die Zuseher kehren jedes Jahr im Juli zurück vor den Bildschirm und bekommen, was sie kennen. Seit 21 Jahren bleibt das Setting gleich: Die Musik zu Beginn ("Mein Herz für ein Herz zu geben, für alle Zeit. Alles zu schenken, dazu bin ich bereit. Gebt mir ein Herz, ein Herz für mich. Ein Herz, das mir sagt, ich liebe Dich."), das rote Herz-Mobile zu Beginn, die Namen der Kandidaten auf picksüßen Torten - alles schon da gewesen. Die Kandidaten nehmen auf ihren Sofas Platz, dazwischen sehen wir sie beim Wandern, Laufen, Radeln oder Malen. Spira stellt ihre dezent voyeuristischen Fragen. Der Zuseher denkt sich entweder, gut, dass ich nicht in so eine Sendung gehen muss. Oder er schreibt sich den Namen einer Kandidatin, eines Kandidaten auf - und schickt einen Brief.

Die Sendung läuft ab heute jeden Montag um 20.15 auf ORF2.