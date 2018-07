300 Tafeln für Putin und Trump: Zeitung begrüßt Präsidenten

Donald Trump und Wladimir Putin treffen einander in einer höchst angespannten Zeit in Helsinki zu einem Gipfel. So viele Streitpunkte es politisch gibt: Die beiden Präsidenten haben im Stil doch einige Gemeinsamkeiten. Etwa in ihrer Haltung gegenüber der Pressefreieheit - wenn natürlich auch mit völlig unterschiedlichen Konsequenzen. Um auf diese aufmerksam zu machen, hat Finnlands größte Tageszeitung "Helsingin Sanomat" Trump und Putin mit 300 Plakaten in Helsinki begrüßt. Angebracht sind sie auf dem Weg vom Flughafen bis zum Tagungsort. Zu lesen sind Überschriften, die die Meinung der Präsidenten zur Pressefreiheit betreffen.

As we welcome the presidents to the summit in Helsinki, we @hsfi want to remind them of the importance of free press. 300 billboards on the routes from the airport to the summit are filled with news headlines regarding presidents’ attitude towards the pressfreedom. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/KmYJtLyeNE