ORF: Ein Viertel der Österreicher nutzt die TVthek

Die digitale Videoplattform des ORF, die TVthek, freut sich dieser Tage über Zugriffsrekorde und einen neuen Höchststand bei den Visits. Zu verdanken hat sie das in erster Linie der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber auch die Ergebnisse einer aktuellen Studie sind zufriedenstellend für den ORF. Sie zeigen nämlich, dass ein Viertel der Österreicher die TVthek regelmäßig nutzt. Diese guten Zahlen bestärken den ORF darin, die TVthek langfristig zu einem „ORF-Player“ und letztendlich zu einem „Austria-Player“ auch für ORF-fremde Angebote auszubauen.

Der ORF hatte im Vorfeld der Medienenquete im Juni ein Konzept für den ORF-Player vorgestellt. "Wir werden weiter an Verbesserungen und Innovationen arbeiten, damit die ORF-TVthek als zentraler Faktor in der ORF-Playerstrategie positioniert werden kann", erklärte ORF-Online-Chef Thomas Prantner am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung der TVthek-Bilanz.

Im Juni kamen alle Seiten des ORF, inklusive TVthek im Juni auf 19,4 Millionen. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 69,8 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung oder eines Beitrags) und 349 Millionen Minuten Gesamtnutzungszeit. Die TVthek allein erreichte 12,3 Millionen Visits (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), laut ORF ein "neuer Höchstwert" und mehr als doppelt so viel wie im Vergleichsmonat 2017.

Stärkster Livestream: Elfmeterschießen Russland - Kroatien

Publikumsmagnet Nummer eins für die Online-Bewegtbildangebote des ORF war die am Sonntag zu Ende gegangenen Fußball-Weltmeisterschaft (11,4 Millionen Nettoviews, 26,9 Millionen Bruttoviews, Gesamtnutzungsvolumen bei 333 Millionen Minuten). Der stärkste WM-Live-Stream war das Elfmeterschießen Russland - Kroatien am 7. Juli. Die Durchschnittsreichweite betrug 94.564, laut ORF der höchste Wert, seit der Teletest auch Online-Bewegtbild misst.

(APA/red.)