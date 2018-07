Bregenzer Festspiele: Puppen, Menschen und die Kunstfreiheit

Gut gelaunt wirkte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der 73. Bregenzer Festspiele. Gleich zu Beginn seiner Rede sorgte er für Lachen im Publikum. Erst vor ein paar Wochen sei er in Feldkirch und im Großen Walsertal gewesen, sagte er – und erklärte auf Tirolerisch: „Ich verstehe euch schon, wenn ihr redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist.“ Um auf Hochdeutsch einzuschränken: „Ich war froh, eigentlich alles zu verstehen. Ich bin mir aber bewusst, das war erst der Anfang – Lustenau muss ich noch üben.“



Dann wurde er aber ernst: Karl Böhm (1894–1981) sei nicht nur ein großartiger Dirigent gewesen, sondern auch „williger Diener des Nationalsozialismus“. Der Puppenspieler Nikolaus Habjan hatte ihn zuvor mit einer Böhm-Handpuppe aus Paulus Hochgatterers (im März in Graz uraufgeführtem) Theaterstück „Böhm“ auf die Bühne geführt. Das Stück, die auch am Programm der Festspiele steht, befasst sich mit Böhms NS-Vergangenheit.

Von "stichhaltigen Gerüchten"

„Ja, dürfen's denn das?“, fragte Van der Bellen rhetorisch – und gab gleich die Antwort: Bei uns werde diese Frage in dieser Form nicht mehr gestellt. Vielmehr sollte in einer liberalen Demokratie gelten, dass Kunst gar nichts „soll“. Sie müsse nicht unterhaltend sein, sie könne ein Freizeitvergnügen sein, behübschend, kritisch.

„Sie kann alles sein. Sie soll es nur nicht sollen. Kunst soll nur eines: Sie soll möglich und frei sein.“ Die Gesellschaft müsse das aushalten, um ihrer selbst willen, denn eine liberale Gesellschaft messe sich an dem, was sie möglich macht und nicht an dem, was sie verhindere. Die Freiheit der Kunst und die Presse- und Meinungsfreiheit seien global gesehen „rare Güter“, national betrachtet „nicht gar so alt“. „Achten wir darauf, dass es so bleibt“, sagte Van der Bellen.



In diesem Sinn stellte er sich hinter kritische Journalisten: Es brauche sie, um den Wahrheitsgehalt von Gerüchten zu prüfen. Und er setzte einen Seitenhieb an FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus: „Stichhaltige Gerüchte gibt es nicht, behaupte ich.“ Gudenus hatte im April von „stichhaltigen Gerüchten“ gesprochen, die belegen sollen, dass US-Milliardär George Soros die Zuwanderung von Migranten in Europa gezielt gefördert habe.

Blümel: Nie blind dem Mainstream folgen

Auch Kulturminister Gernot Blümel sprach über Karl Böhm – Van der Bellen versicherte freilich, man habe sich „wie üblich nicht abgesprochen“. Böhms NS-Geschichte sei „beklemmende Realität“, sagte Blümel: „Wenn wir im Gedenkjahr von Aufarbeitung sprechen, dann ist es unsere Pflicht, dass wir uns den Ereignissen von damals in ihrer Tiefe widmen.“ Die Kunst sei in den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts „als Mittel zum Zweck gesehen“ worden – um zu bestätigen, was das jeweilige System als wahr angesehen habe. Daraus könne man lernen: Wenn Kunst als politisches Mittel verstanden wird, begünstige man damit eine gefährliche Entwicklung.

Auch heute werde über die Freiheit der Kunst und ihre Grenzen debattiert. Ein Beispiel sei der deutsche Musikpreis Echo, der nach einem Antisemitismus-Eklat abgeschafft wurde. Manche der Künstler gaben ihre Preise zurück, andere taten dies bewusst nicht. „Die Lehre, die wir daraus ziehen sollten, ist, dass man niemals dem gerade vorherrschendem Mainstream ohne vorherige Prüfung der eigenen Meinung folgen sollte“, schloss Blümel.



Festspielpräsident Hans-Peter Metzler erklärte, ihm gehe es vor allem um eines: „Menschen, viele Menschen. Hinter der Bühne, auf der Bühne, vor der Bühne.“ Am Mittwochabend dann die erste Vorführung: Berthold Goldschmidts „Beatrice Cenci“ im Festspielhaus. Am Donnerstag folgt George Bizets „Carmen“ auf der Seebühne.

(wal/APA)