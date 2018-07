Online-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner soll "Kurier" verlassen

In der Chefetage des "Kurier" tut sich etwas. Und nein, es hat nicht mit Chefredakteur und Herausgeber Helmut Brandstätter zu tun. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juli 2019 und Gerüchte, wer ihm nachfolgen könnte, halten sich schon länger. Er selbst will dazu auf Nachfrage nichts sagen, außer: "Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, da ist genug Zeit zu klären, was im Sommer 2019 passiert." Und doch verändert sich die "Kurier"-Chefredaktion schon diesen Sommer: Online-Chef Stefan Kaltenbrunner geht. Offiziell bestätigen wollte das bis Mittwochabend niemand, aber überraschend kommt sein Abgang für kaum jemanden mehr. Angeblich hat er ein sehr gutes Angebot aus der Medienbranche nicht ausschlagen können. Möglich wäre ein Wechsel zum ORF, auch weil sich dort die Informationsteams dank neuer Sender-Chefs und Chefredakteure gerade neu ordnen. Unwahrscheinlicher ist, dass er bei "Addendum", dem von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz finanzierten Medienprojekt andockt.

Kaltenbrunner war nicht sehr lange beim "Kurier" oder anders gesagt: kürzer als gedacht. Er kam im Winter 2016 mit einigen Mitarbeitern vom "Datum", dem Reportage-Magazin, das er bis dahin jahrelang geleitet hatte. Eine gewisse Fluktuation im "Kurier"-Onlineteam war danach nicht zu übersehen. Die Stimmung auf Chefebene, also vor allem unter Brandstätter, Kaltenbrunner und Digital-Geschäftsführer Martin Gaiger, soll nicht besonders herzlich gewesen sein. Aber Kaltenbrunner verantwortete den großen Relaunch von kurier.at um vergangenen Frühjahr, steigerte die Zugriffszahlen und führte die Teams von Online und Print näher zusammen. Vielleicht nicht nah genug. Künftig soll jedenfalls noch mehr gehen. Chefredakteur Brandstätter sagt etwa: "Bei uns läuft ein intensiver Prozess, wie wir als Redaktion gemeinsam Print, Online und TV produzieren. Da werden wir schon im Herbst ein großes Stück weiter sein." Mitunter auch ein Grund, warum es künftig keinen eigenen Online-Chef mehr brauchen wird.

(awa/red. )