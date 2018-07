Fernsehen mit Kultur vom 20. bis 26. Juli

Keine Karten für die Salzburger Festspiele? Das heißt nicht, dass man alles verpasst. Beim ORF kann man zuschauen (so wird z. B. die Eröffnung am 27. 7. um 11 Uhr live in ORF 2 übertragen) und zuhören (die Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, mit der Regisseurin Lydia Steier ihr Salzburg-Debüt feiert, wird am 27. 7. um 19 Uhr live in Ö1 gesendet; alle Festspiel-Infos unter: oe1.ORF.at/festspielsender). Auch Richard Strauss’ „Salome“ unter der Leitung von Franz Welser-Möst läuft schon am Premierenabend (28. 7., 22 Uhr) in ORF 2. Barbara Rett moderiert „Salzburger Festspielgespräche“ (ab 30. 7. im Rahmen von „Kultur Heute“ auf ORF III), 3sat bringt „Daniel Barenboim & West-Eastern Divan Orchestra“ (18. 8., 20.15 Uhr), und es gibt Dokus – u. a. über die „Zauberflöte“ (22. 7., 9.05 Uhr, ORF 2), Richard Strauss (11. 8., 22 Uhr, 3sat) und Jonas Kaufmann (5. 8., 9.05 Uhr, ORF 2).