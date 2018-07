"Krone"-Kolumnist schießt gegen "Kurier"

Michael Jeannée sorgt mit seiner Kolumne in der "Kronen Zeitung" für Aufregung. Zitate des ehemaligen Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad im "Kurier" gaben ihm Anlass für gleich zwei Teile von "Post von Jeannée". Nach dem ersten Teil in der Sonntagsausgabe bezeichnet er in "Lieber Christian Konrad (Teil 2) ...", erstmals erschienen in der Abendausgabe von Montag, den Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter als „hörig“ gegenüber dem Österreichischen Raiffeisenverband. Außerdem sei die Zeitung "links" und von Brandstätter "wirtschaftlich, ideologisch und journalistisch auf Grund gesetzt".

Man habe "die Nase voll", deshalb ließe man Brandstätter nur mehr bis August im Amt. In der "Wiener Gerüchteküche" würde es "ordentlich brodeln", so Jeannée. Es sei eine Liste mit mit Namen aufgetaucht, die für Brandstätters Nachfolge in Frage kommen sollen.

"Herabwürdigung der journalistischen Arbeit"

Der Redakteursausschuss des "Kurier" nahm in einer Presseaussendung Stellung: "Der Redakteursausschuss des Kurier stellt hiermit fest, dass die Bezeichnung unserer Zeitung als 'links' und die Beschreibung des Chefredakteurs als 'hörig' der Realität wie auch unserem Redakteursstatut in seinen Grundsätzen gänzlich widerspricht." Die Behauptung "entbehrt jeglicher Grundlage und ist eine Herabwürdigung des Kurier-Teams und seiner journalistischen Arbeit", hieß es.

Zu der Behauptung, dass Brandstätter den "Kurier" vorzeitig verlässt, äußerte man sich in der Aussendung nicht. Der Vertrag des Chefredakteurs läuft noch bis Juli 2019 - das bestätigte Brandstätter erst kürzlich der "Presse" im Interview.

(Red.)