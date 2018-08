"ALF" kehrt ins Fernsehen zurück

Am liebsten isst er Katzen, sein Heimatplanet heißt Melmac, er liebt es zu telefonieren und sein Motto lautet "Null Problemo": ALF (steht für Außerirische Lebensform). Nachdem sein Raumschiff in die Garage der Familie Tanner stürzt, stürzt er deren Leben in ein Chaos. Ein sehr unterhaltsames Chaos, wie sich herausstellen sollte. Die Sitcom rund um den pelzigen Außerirdischen lief von 1986 bis 1990 im Fernsehen.

Nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Warner Brothers seit Mai an einer Neuauflage der beliebten Fernsehserie arbeitet. ALF soll, nachdem die letzte Folge der ursprünlichen vierten Staffel mit einem Cliffhanger geendet hat, da eine fünfte Staffel letztendlich nicht gedreht wurde, bei einer neuen Familie landen und deren Leben durcheinander bringen.

>> Zum Artikel im Hollywood Reporter

(Red.)