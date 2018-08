Batwoman als Serie geplant

Der Sender CW plant für das kommende Jahr mit Batwoman Fernsehgeschichte zu schreiben. Ruby Rose, bekannt aus der Erfolgsserie "Orange is the new black", soll darin die erste offen homosexuelle Superheldin in einer Fernsehserie spielen.

Noch in diesem Jahr soll Batwoman dem Fernsehpublikum in einer Crossover-Episode mit anderen Helden des DC-Universums, wie etwa The Flash und Arrow vorgestellt werden. Der genaue Start für die eigentständige Serie über Batwomen steh jedoch noch nicht fest.

Ruby Rose, die sich selbst als geschlechtsneutral bezeichnet und sich für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzt, zeigte sich in einem Instagram-Posting emotional: Sie sei "begeistert" und fühle sich "mehr als geehrt". "Das ist ein Kindheitstraum", so die australische Schauspielerin weiter, "das ist etwas, das ich so gerne im Fernsehen gesehen hätte, als ich ein junges Mitglied der LGBT-Community war, das sich jedoch anders und alleine und nie im Fernsehen repräsentiert gefühlt hat."

In den Comics kämpft Batwoman seit den 1950er Jahren an der Seite von Batman. 2006 wurde ihre Figur überarbeitet, seitdem ist Kate Kane, alias Batwoman, lesbisch.

(Red.)