"Vice"-Redaktion löst sich auf: Alle Redakteure gehen

Die gesamte Redaktion des Österreich-Ablegers des internationalen Lifestyle-Onlinemagazins "Vice" hört auf: Wie die bisherige stellvertretende Chefredakteurin Hanna Herbst auf Facebook erklärt, ist der Grund dafür die Managemententscheidung, die Redaktionen der deutschsprachigen Länder unter deutscher Führung zusammenzuführen und "ohne Autonomie für die österreichische Redaktion zu machen". "Die Richtung, in die 'Vice' gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was 'Vice' für uns all die Jahre ausgemacht hat", so Herbst.

Acht Mitarbeiter verlassen das Unternehmen: Neben Herbst sind das Chefredakteur Markus Lust, die Redakteure Christoph Schattleitner, Tori Reichel, Franz Lichtenegger sowie die beiden Mitarbeiterinnen des Musik-Ablegers "Noisey", Frederika Ferkova und Isabella Khom. Managing Editor Verena Bogner hatte schon davor ihren Abgang angekündigt, Hanna Herbst hatte angegeben, in Bildungskarenz zu gehen. Vice Austria braucht nun eine komplett neue Redaktion.

"Entmachtung der Landes-Chefredaktionen"

Im Juli wurde bekannt gegeben, dass Laura Himmelreich, seit zwei Jahren Chefredakteurin von Vice Deutschland, ab September die Leitung aller "Vice"-Ableger im deutschsprachigen Raum übernimmt. Die "Entmachtung der Landes-Chefredaktionen", schreibt Herbst, sei "der letzte Schritt in einer knapp einjährigen Reihe von Veränderungen, die schließlich dazu geführt haben, dass nun endgültig alle aus der Crew die Entscheidungen und inhaltlichen Visionen der DACH-Führung nicht mehr mittragen wollen."

Der "Hollywood Reporter" berichtete im Juli über Pläne des internationalen "Vice"-Unternehmens, insgesamt zwei Prozent seines weltweiten Personals (das sind 60 Personen) einsparen zu wollen, um stattdessen seinen Video-Bereich auszubauen. Gegenüber dem "Standard" gab Vice Deutschland an, die österreichische Redaktion nicht verkleinern zu wollen. Nun würden neue Redakteure für die acht freigewordenen Stellen gesucht.