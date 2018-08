Sommergespräche: Politiker im Kampf gegen Wind, Gelsen und Kirchenglocken

Wien. Das viel zitierte Sommerloch musste schon immer irgendwie mit politischem Diskussionsstoff gefüllt werden. Ein Interview mit den Parteichefs in entspannter Atmosphäre, ohne Anzug und Krawatte, in sommerlicher Leichtigkeit sollte dabei helfen. Mit dieser Idee hat Peter Rabl, der damalige Chef der ORF-Sendung „Politik am Freitag“, die Sommergespräche geboren. Das war 1981.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)