"Tatort"-Erfinder Gunther Witte ist tot

Damit hat Gunther Witte vermutlich selber nicht gerechnet, als er 1969 den Auftrag erhielt, für den WDR eine neue Krimiserie zu entwickeln: Er erfand den "Tatort" - und damit die am längsten laufende und beliebteste Krimiserie im deutschsprachigen Raum. Am 29. November 1970 ging die erste "Tatort"-Folge unter dem Titel "Taxi nach Leipzig" on Air, mit Walter Richter in der Rolle als Kommissar Trimmel - seither sind über 1000 Episoden gedreht und gesendet worden.



Als Vorbild nahm sich Witte, der als Redakteur und Dramaturg der Fernsehspiel-Abteilung beim WDR beschäftigt war, die Serie "Es geschah in Berlin", die echte Kriminalfälle fürs Fernsehen dramatisierte. Dass der "Tatort" in verschiedenen Städten und Regionen angesiedelt ist und mittlerweile Episoden nicht nur von den regionalen ARD-Anstalten, sondern auch vom Schweizer Fernsehen und vom ORF produziert werden, ist ein Erfolgsrezept der Reihe - und hat einen ganz banalen Grund: Der WDR wollte die finanzellen Last nicht alleine stemmen.



Ihm ist auch die "Lindenstraße" zu verdanken

Der 1935 in Berlin geborene Witte studierte Germanistik und Theaterwissenschaften in Ost-Berlin und arbeitete zunächst als Dramaturg an den Städtischen Theatern Karl-Marx-Stadt. 1961 verließ er die DDR in Richtung Bundesrepublik und arbeitete als freier Lektor bei der Bavaria, ab 1963 war er Redakteur und Dramaturg beim WDR. Dort war er nicht nur für den "Tatort" zuständig, sondern arbeitete auch mit Regisseuren wie Volker Schlöndorff ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1975), Wolfgang Petersen und Rainer Werner Fassbinder ("Berlin Alexanderplatz", 1980) zusammen. Ab 1979 leitete Witte die Abteilung Fernsehspiel des WDR und trug u. a. 1985 zur Realisierung der TV-Serie "Lindenstraße" bei.

Am vergangenen Donnerstag ist Witte überraschend im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte ihn mit den Worten: "Mit seiner einzigartigen Erfindung der 'Tatort'-Reihe hat er den WDR und das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer: Sonntag, 20.15 Uhr ist nach wie vor 'Tatort'-Zeit im Ersten."

(i.w.)