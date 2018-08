"ZIB 2" soll es künftig auch am Wochenende geben

Es tut sich wieder was am Küniglberg. Nachdem Ende Mai neue Channel Manager und Chefredakteure bestellt wurden, geht es nun mit neuen Posten und neuen Strukturen auf anderen Ebenen weiter. So soll sich vor allem bei der "ZIB 2" einiges tun, wie der "Kurier" berichtet. Die Bewerbungsfrist für die Leitung der Sendung ist am Montag abgelaufen (der bisherige Chef, Wolfgang Wagner, wechselte zum "Report").

Gute Chancen, die Leitung der Spätabend-"ZiB" zu übernehmen, hat angeblich Christoph Varga. Er wurde als Chef des Wirtschaftsressorts schon oft als Experte in der "ZIB 2" interviewt. Der "Kurier" schreibt, dass auch eine Bewerbung von Matthias Schmelzer, der die "ZiB 2" bereits als Sendungsplaner prägt, erwartet wird. "Manch weitere" namhafte potenzielle Bewerber sollen abgesagt haben. Angeblich hat auch Ulla Kramar-Schmid, die vor einigen Jahren vom "Profil" in die "ZiB"-Redaktion wechselte, Interesse an der Aufgabe.

Künftig soll es die Sendung jedenfalls auch am Wochenende geben, heißt es - weshalb sich der neue ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom auch auf die Suche nach neuen Moderatoren machen wird müssen.

(red.)