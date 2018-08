„Tatort“ Weimar: Knödelgift und Leichen-Granulat

Unsere Wertung für diesen "Tatort":

8,5 von 10 Punkten

Worum geht's in "Die robuste Roswita"?

Knödelfabrikant Hassenzahl ist verschwunden. Nur seine Brille taucht wieder auf - völlig verbeult im Schockfroster seiner Fabrik, wo die Kartoffeln zu Granulat verarbeitet werden, bevor sie ihren weiteren Weg in die Knödel und auf die Teller nehmen. Als völlig unerwartet Hassenzahls totgeglaubte Ehefrau Roswitha auftaucht und behauptet, sie habe sich nach jahrelangem Gedächtnisverlust (während dem sie sich als Klofrau verdiente) plötzlich wieder erinnert, gerät sie unter Mordverdacht.

Worum geht‘s noch?

Irgendwas stimmt nicht mit der Knödelfabrik. Kartoffelbauer Halupszok ist schlecht auf den toten "Kloßkönig" zu sprechen, weil der seine genmanipulierten Kartoffeln nicht mehr kaufen wollte. Die hinkende Vorarbeiterin Cordula war nicht nur die Geliebte des Toten, sondern scheint auch mehr zu wissen als sie vorgibt. Kommissariatsleiter Kurt Stich (Thorsten Merten) jedenfalls hat sie noch immer im Visier - und bekommt dafür eine eiskalte Retourkutsche.

Wer ermittelt in "Tatort: Weimar"?

Hauptkommissarin Dorn und (Lebens-)Partner Lessing gehen's diesmal recht gemütlich an. So geruhsam, wie die Knödel übers Fließband rollen, machen sich die beiden (dargestellt von Nora Tschirner und Christian Ulmen) an die Arbeit, die zunächst ja ohnehin nur wie ein Autounfall mit Fahrer- und Opferflucht aussieht.

Was gefällt?

Dorn und Lessing sind die lässigsten aller "Tatort"-Kommissare. Weil sie ihrer Arbeit gelassen nachgehen, einander mit Literaturzitaten und historischem Wissen herausfordern und jede noch so grausige Situation mit einer komischen Bemerkung quittieren. Eine auf ungewöhnliche Weise verarbeitete Leiche zum Beispiel: "Granuliert - das hatten wir noch nie!" Wird wohl auch der einzige Fall in der Krimigeschichte bleiben, weil so was fällt keinem mehr ein.

Was gefällt noch?

Als Zuschauer hat man's in dem psychopathologisch reichen Biotop rund um die Weimarer Knödelmafia schwer: Es könnte jeder gewesen sein. Hier scheint jeder jedem zu misstrauen und keiner schreckt davor zurück, den anderen recht kreativ auszutricksen.

Wo hakt's

Dorn und Lessing haben sich die Latte sehr hoch gelegt. Und sie kommen auch diesmal problemlos drüber. Die beiden sind eben so verlässlich wie das ewige "Fräulein" Müller-Schön, die steinalte Sekretärin, die es sich nicht nehmen lässt, jeden Tag an ihren Schreibtisch zu kommen und so zu tun, als ob sie noch gebraucht würde. Rührend!