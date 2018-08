"Die Europa-Wahl wird unser großer Auftritt"

Auch den Journalisten von „Politico Europe“ entging der prominente Gast aus Russland bei der Hochzeit von Österreichs Außenministerin Karin Kneissl nicht. Die Online-Plattform kommentierte das Ereignis in ihrem Brüssel-Briefing sarkastisch: „Die mit dem Wolf tanzt“. In die US-Ausgabe von Politico hat es diese Meldung nicht geschafft, aber deshalb hat das Medium seit 2015 ja einen eigenen Europa-Ableger.

Ryan Heath ist Redakteur bei „Politico Europe“ und hält seit drei Jahren das tägliche „Morning Briefing“ im Rahmen der Politischen Gespräche beim Forum Alpbach. Die Veranstaltungsreihe lebt von der Überraschung, die Gäste wissen nicht, welche Vortragenden sie morgens um acht erwarten. „Ich mach das gerne. Du kannst hier fünf Staatspräsidenten auf eine Bühne bringen oder ganz junge Leute, die spannende Ideen haben“, erzählt Heath, der in Australien geboren ist und vor 15 Jahren mit 23 nach Europa – zuerst nach London, dann nach Brüssel kam.

Heath kennt die EU von Innen. Bevor er zu Politico kam, war er unter anderem Redenschreiber und im Team des damaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso. Bei „Politico Europe“ entwickelte er die Kolumne „Brussels Playbook“, die mittlerweile sein Kollege Florian Eder schreibt.

Heath sagt, Politico sei in Brüssel angekommen, „aber ich bin nicht sicher, ob es schon in ganz Europa angekommen ist“. Der 2015 gestartete EU-Ableger macht zwar noch keinen Gewinn, aber die Leserzahlen steigen jährlich um 30 Prozent und mittlerweile nutzen viele Medien, die sich keinen eigenen Brüssel-Korrespondenten leisten können, die Inhalte als Agentur-Ersatz für Informationen aus Brüssel.

„Big in Brussels, not in Europe“

Dennoch übt Heath auch leise Selbstkritik: „Wir sind relevant für Menschen, die die EU schon kennen oder deren Job mehr oder weniger mit der EU verbunden ist. Wir verbinden Menschen in der Brüsseler Blase und wir sind da in drei Jahren zur Nummer eins aufgestiegen. Aber um einen echten Imagewandel der EU-Politik zu schaffen, müssten wir auch in allen europäischen Hauptstädten relevant sein. Das haben wir bisher nicht geschafft.“ Kurz gesagt: „We are big in Brussels, but not in all of Europe.“

Derzeit arbeiten 125 Menschen für Politico in Europa; ein Drittel der Leser kommt aus Belgien, der Rest von außerhalb des Landes – vor allem aus den USA, England und Deutschland. 70 Prozent der Inhalte sind kostenpflichtig, der Rest ist online frei abrufbar.

In den USA wurde das 2007 gegründete „Politico“ erstmals groß wahrgenommen während des Präsidentschaftswahlkampfs von Barack Obama 2008. „Da war plötzlich eine neue Generation, die über Politik redete und all die neuen digitalen Kanäle dafür nutzte.“ Deshalb sieht er die im Mai 2019 anstehenden Europa-Wahl als Chance. „Das wird unser großer Auftritt“, sagt er. „Wir werden ab Oktober neun Monate lang jeden Tag über die Wahlen berichten.“

Die Politico-Mutter in Washington ist immer wieder schweren Angriffen von der Trump-Administration ausgesetzt, Reporter werden unter Druck gesetzt. „Aber wir schreiben natürlich weiter.“ Die Redaktionen stärker zusammenbringen wird ab Herbst der neue „Global Editor“. Er soll die Perspektiven von Europa, den USA und anderen Ländern der Erde in Relation setzen und besser einordnen. Den Job übernimmt Matthew Kaminski, der bisherige Leiter von „Politico EU“.