Das Innenministerium hat für die Bewerbung des Polizeidienstes im ersten Halbjahr 2018 rund 1,29 Millionen Euro ausgegeben. Ein Großteil des Budgets wurde für Inserate in den Zeitungen "Österreich", "Heute" und der "Kronen Zeitung" ausgegeben. Die Zahlen gehen aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervor, die Alfred Noll (Liste Pilz) an Innenminister Kickl stellte. Dies berichtete "Der Standard" am Dienstag.

In der umstrittenen rechten Zeitung "Wochenblick" wurden Print- und Onlineanzeigen für insgesamt 16.464,20 Euro geschalten. Die Zeitung war bereits mehrmals vom Presserat verurteilt worden. Im Juli war Werbung der Polizei auch auf einer Seite aufgetaucht, die bereits durch Kinderpornografie aufgefallen war. Aus der Anfragebeantwortung gehen jedoch nur Inserate in Printzeitungen, Onlinemedien und Radios hervor. Die Werbungen, die in dem Zeitraum von 18.12.2017 bis 30.06.2018 geschalten wurden, gehen einher mit einer Rekrutierungsoffensive der Polizei. Im Februar erhielt die Polizei 2100 neue Planstellen, die nun besetzt werden müssen.

Die Zeitung "Österreich" erhielt für Inserate 305.865,25 Euro und noch einmal 84.000 Euro für das dazugehörige Online-Portal oe24.at. Insgesamt 273.000 Euro gingen an "Kronen Zeitung" und "Krone.at", dicht gefolgt von der "Heute", die für Print- und Online-Inserate rund 250.000 Euro bekam.

