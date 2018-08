Bestseller-Autor Illies wird neuer Verleger bei Rowohlt

Wechsel an der Spitze des Rowohlt Verlags: Florian Illies (47, "Generation Golf") wird mit 1. Jänner 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer. Er folgt damit Barbara Laugwitz, die das Haus zum Jahresende verlässt, teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Mittwoch in Hamburg mit.

"Florian Illies ist ein seltener Glücksfall für Rowohlt. Er kennt die Buchbranche aus der Sicht des Autors ebenso wie als umfassend interessierter Journalist", sagte Joerg Pfuhl, Vorstandsvorsitzender der Holtzbrinck Buchverlage.

Als einer der jüngsten Feuilletonredakteure der FAZ erfand Illies einst die "Berliner Seiten". Bekannt wurde er vor allem durch seinen Bestseller "Generation Golf". Er gründete außerdem das Kunstmagazin "Monopol". Zuletzt war er Geschäftsführer des Berliner Auktionshauses Grisebach. Außerdem ist er Mit-Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit".

