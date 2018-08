Martin Thür soll zur "ZIB2" wechseln

Seit geraumer Zeit wird spekuliert, was sich im ORF und besonders bei der Sendung "Zeit im Bild 2" alles ändern soll. Nun ist ein neuer Name aufgetaucht: Martin Thür, früher Moderator beim Privatsender ATV, und zuletzt Journalist bei der Rechercheplattform Addendum, soll zum ORF wechseln und neben Armin Wolf und Lou Lorenz-Dittlbacher die ZIB2 moderieren. Davon berichtet die "Wiener Zeitung" am Freitag. Bestätigt wurde dies von Seiten des ORF allerdings noch nicht.

Dass die Sendung einen dritten Moderator bekommen und auf die Wochenenden ausgeweitet werden soll, war bereits bekannt geworden. Unklar ist weiterhin, wer der neue Chef für das Nachrichten-Flaggschiff werden soll. Der langjährige Chef der "Zeit im Bild 2", Wolfgang Wagner, übernimmt die Leitung des ORF-"Report".

(red.)