Schaffen es Vorarlberger ins Finale von "America's Got Talent"?

Vor neun Jahren gründete Peterson da Cruz Hora seine Tanzgruppe "Zurcaroh" im beschaulichen Götzis in Vorarlberg. Mittlerweile hat es ein Video von einem Auftritt der Gruppe bei "America's Got Talent" auf Platz 50 der Youtube-Trends geschafft. Ein Mitschnitt vom Casting - der in Österreich jedoch nicht freigeschalten ist - ist in der Geschichte von "America’s Got Talent" mit 320 Millionen Views das am öftesten aufgerufene Video.

Im Mai bewarb sich "Zurcaroh" für die US-Talentshow. Als die Tanzgruppe das erste Mal auf der Bühne der Fernsehsendung stand, kam sie mit dem "Golden Buzzer" direkt ins Viertelfinale. Beim zweiten Auftritt am Dienstag würdigte das Publikum die Performance mit Standing Ovations. "Wir sind dankbar und stolz darauf, was wir bereits erreicht haben", richtete "Zurcaroh" auf Instagram aus.

Die Gruppe, bestehend aus 48 Mitgliedern im Alter von sieben bis 40 Jahren, trat bereits bei der französischen Show „Incroyable Talent“ auf - auch wenn es damals nicht für den Sieg reichte. Ob es dieses Mal anders sein könnte, zeigt sich am Mittwochabend: Da fällt die Entscheidung, ob die Tanz- und Akrobatikgruppe ins Finale von "America's Got Talent" einzieht.

Wenn die Vorarlberger die Show gewinnen sollten, wären sie damit nicht die ersten ausländischen Gewinner bei der US-Show. 2015 konnte der britische Bauchredner Paul Zerdin die Jury und Telefon-Voter überzeugen.

