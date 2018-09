Claus Pándi übernimmt die Chefredaktion der „Salzburg-Krone“

Claus Pándi ist neuer Chefredakteur der "Salzburg-Krone". Der 52-Jährige folgt Hans Peter Hasenöhrl, der in den Ruhestand tritt. Pándi werde nun mit seiner langjährigen außen-und innenpolitischen journalistischen Erfahrung traditionelle und neue digitale Angebote für die Leser in Salzburg zeitgemäß verbinden, erklärte der geschäftsführende "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann in einer Aussendung.

Pándi, seit Juni 1986 in verschiedenen Funktionen und zuletzt in erster Linie als innenpolitischer Kommentator bei der "Krone" tätig, soll "auch künftig Akzente in der innenpolitischen Berichterstattung setzen". Er selbst schreibt anlässlich seiner Bestellung: "Zu unseren bewährten Kompetenzen in der gedruckten Zeitung, wird die Verbindung von Digitalität mit Emotionalität und Qualität noch mehr in den Vordergrund rücken." Wer Pándi in der innenpolitischen Redaktion der "Krone" nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

(APA)