Vorarlberger sind im Finale von "America's got Talent"

Die Vorarlberger Tanzgruppe "Zurcaroh" steht im Finale der US-Talenteshow "America's Got Talent" des amerikanischen TV-Senders NBC. Nach einem spektakulären Akrobatik-Auftritt im Pharaonen-Stil im ersten Halbfinale musste die Truppe einen Tag lang zittern. Nach dem zweiten Halbfinale in der Nacht auf Donnerstag, in dem noch einmal elf Acts auftraten, stand dann fest: Die Tanzgruppe aus Götzis ziehen ins Finale am 18. September ein.

"Zurcaroh" hatte sich im Mai für die US-Talentshow beworben. Als die Tanzgruppe das erste Mal auf der Bühne der Fernsehsendung stand, kam sie mit dem "Golden Buzzer" direkt ins Viertelfinale. Beim zweiten Auftritt am Dienstag würdigte das Publikum den Auftritt mit Standing Ovations.

"Wow! Großen Dank an alle, die für uns gestimmt haben! Ohne euch wären wir nicht hier!" richtete "Zurcaroh" auf Instagram aus.

(red.)