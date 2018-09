Fernsehen mit Kultur vom 7. bis 13. September

Mit ihrer Rolle als Journalistin Katrine in der dänischen Politikserie „Borgen“ ist Birgitte Hjort Sørensen international bekannt geworden. Später hatte sie einen Auftritt in „Game of Thrones“, spielte u. a. in „Pitch Perfect 2“ mit und gab in der HBO-Musikbusiness-Serie „Vinyl“ ein rätselhaftes Mitglied der Andy Warhol Superstars. Mit „Greyzone – No Way Out“ kehrte Sørensen wieder ins skandinavische TV-Business zurück. Die zehnteilige dänisch-deutsche Thrillerserie skizziert die Ereignisse vor einem Terrorangriff: Die Kopenhagener Drohnen­software-Entwicklerin Victoria (Sørensen) trifft auf einer Konferenz in Frankfurt ihren ehemaligen Kommilitonen Iyad (Ardalan Esmaili). Doch der interessiert sich weniger für Victoria als für ihre Drohnen. Iyad ist Mitglied einer Terrorgruppe, die einen Drohnenanschlag in Skandinavien plant... (Ab 13. 9., 20.15 Uhr, donnerstags auf ZDFneo)