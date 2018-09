Emmys: "Game of Thrones" und "The Marvelous Mrs. Maisel" als beste Serien ausgezeichnet

Amazons charmante 50er-Jahre-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" und die Fantasyserie "Game of Thrones" sind die beiden Hauptgewinner der heurigen Emmy-Verleihung, die am Montagabend in Los Angeles über die Bühne ging.

"The Marvelous Mrs. Maisel" räumte insgesamt acht Auszeichnungen ab: Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann auch Rachel Brosnahan in der Titelrolle Midge Maisel als beste Schauspielerin in einer Comedyserie den wichtigsten Fernsehpreis der Welt - und setzte damit dem Erfolgslauf von Julia Louis-Dreyfus, die für "Veep" sechs Jahre in Folge diesen Preis gewonnen hatte, ein Ende. Weitere Emmys gab es für die Regie und das Drehbuch von Autorin Amy Sherman-Palladino (die Macherin der "Gilmore Girls"). "The Marvelous Mrs. Maisel" erzählt von der schlagfertigen jüdischen Hausfrau Miriam "Midge" Maisel, die sich im New York der 50er nach der Trennung von ihrem Mann, einem erfolglosem Hobby-Komiker, selbst auf den Stand-up-Bühnen der Stadt versucht.

"Game of Thrones" sticht "The Handmaid's Tale" aus

"Game of Thrones" wurde zum dritten Mal als bestes Drama ausgezeichnet und kommt sogar insgesamt auf neun Preise, viele davon aber in Nebenkategorien wie Makeup und Spezialeffekte. Der Schauspieler des "Gnoms" Tyrion Lennister, Peter Dinklage, gewann den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie (wie schon 2011 und 2015).

Peter Dinklage ("Game of Thrones") wurde bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. – APA/AFP/ROBYN BECK

Emmy-Geschichte hatte "Game of Thrones" schon davor längst geschrieben: Mit 45 Trophäen hatte die Serie mehr Emmys gewonnen als jede andere Serie, mit 22 Preischancen führte sie heuer auch das Nominiertenfeld an. Eine Favoritenrolle für "bestes Drama" hatte auch das dystopische Drama "The Handmaid's Tale" gespielt; dieses konnte letztlich nur drei von 20 Nominierungen in Preise umwandeln.

SNL räumte wieder einmal ab

Bei den Miniserien gab es insgesamt sieben Preise für "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" über den Mord an dem italienischen Modezaren vor elf Jahren. Zu den weiteren Preisträgern zählten Drama-Darstellerin Claire Foy als Königin Elizabeth in "The Crown", "RuPaul's Drag Race" als beste Casting-Show und "Last Week Tonight With John Oliver" als beste Talkreihe. Wie üblich räumte bei den Unterhaltungssendungen "Saturday Night Live" groß ab und kam auf acht Preise. Die Sendung hatte in ihrer 43-jährigen Geschichte zuvor schon 71 Emmys eingesammelt.

Die wichtigsten Preisträger 122 Kategorien gibt es bei den Emmys. Hier die wichtigsten: Beste Dramaserie - "Game of Thrones" Beste Comedyserie - "The Marvelous Mrs. Maisel" Beste Miniserie - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie - Claire Foy für "The Crown" Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie - Matthew Rhys für "The Americans" Beste Regie in einer Dramaserie - Stephen Daldry für "The Crown" Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie - Rachel Brosnahan für "The Marvelous Mrs. Maisel" Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie - Bill Hader für "Barry" Beste Regie in einer Comedyserie - Amy Sherman-Palladino für "The Marvelous Mrs. Maisel" Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie - Regina King für "Seven Seconds" Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie - Darren Criss für "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" Beste Talkshow - "Last Week Tonight with John Oliver" Beste Sketchshow - "Saturday Night Live" Beste Castingshow - "RuPaul's Drag Race"

Unter den Favoriten (mit 16 Nominierungen) war auch Donald Glovers Serie "Atlanta" über einen College-Abbrecher, der im Musikbusiness durchstarten will, gewesen. Glover, als Rapper unter dem Namen Childish Gambino bekannt, gewann im Vorjahr als bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie. Heuer ging der Preis an Bill Hader, der in "Barry" einen Auftragskiller spielt, der in der Kunstszene von LA landet.

Beim zuvor mit Spannung erwarteten Kampf zwischen Streamingdiensten und regulären Fernsehsendern gab es am Ende einen Gleichstand: Sowohl Netflix als auch der US-Kabelsender HBO kamen auf 23 Emmys. Traditions-Sender NBC kam auf 16 Auszeichnungen.

Leer aus gingen indessen "Die Einkreisung" mit Daniel Brühl bei den Miniserien und der Wolfsburger Regisseur Edward Berger ("Deutschland 83"), der "Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch in Szene gesetzt hatte.

Kaum Thema: #MeToo, Trump

Die #MeToo-Debatte war wider Erwarten kein großes Thema bei der heurigen Verleihung. Der Komiker Michael Che ("Saturday Night Live"), der gemeinsam mit Colin Jost durch die Show führte, begrüßte anfangs "die vielen, vielen talentierten Leute in Hollywood, die noch nicht erwischt wurden"; die australische Komikerin Hannah Gadsby riss bei ihrem Auftritt Männerwitze, ohne konkret auf das Thema einzugehen.

Auch Donald Trump wurde, wenn überhaupt, nur indirekt genannt. Im Vorjahr stand er im Zentrum der Kritik, heuer fiel sein Name kein einziges Mal. Der Talkshow-Host John Oliver hat eine Theorie warum: Es habe mit dem gängigen Trinkspiel zu tun, wonach bei jeder Erwähnung Trumps zur Flasche gegriffen werden muss. "Wir versuchen nur, Amerika nüchtern zu halten", soll er im Anschluss an die Show backstage gewitzelt haben. "Man kann den Schmerz nicht wegtrinken."

