Wechsel in der "Zeit im Bild 1": Hazivar geht, Pöll kommt

Wie die "Presse" berichtete, gibt es in der "Zeit im Bild" personelle Veränderungen. Diese sind nun fix: Der "Zeit im Bild"-Moderator Rainer Hazivar (52) geht mit 1. November zurück ins Radio, konkret zu den "Journalen". Entsprechende Medienberichte wurden am Dienstag im ORF bestätigt. Seine Nachfolge als ZiB-Moderator soll gecastet werden. Neu in die ZIB-Redaktion kommt im Gegenzug Regina Pöll (42), bisher Radio-Innenpolitik und ehemalige "Presse"-Redakteurin für Bildungsthemen und Brüssel-Korrespondentin.

ZIB-Redakteur Andreas Mayer-Bohusch (51) wiederum wird Chefreporter, so eine weitere Neuerung. Noch offen ist laut ORF die Sendungsverantwortung für die "Zeit im Bild 2". Sie ist vakant, da Wolfgang Wagner die "Report"-Leitung übernahm. Als wahrscheinlichster Kandidat wird Wirtschafts-Ressortleiter Christoph Varga genannt. Das Hearing finde diese Woche statt, mit einer Entscheidung sei kommende Woche zu rechnen, hieß es.

Wer moderiert ZiB am Sonntag?

Zum derzeit am stärksten ventilierten Gerücht, nämlich den Wechsel von Martin Thür (früher ATV, jetzt "Addendum") auf den Küniglberg, gab es weiterhin keinen Kommentar - auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hatte sich in der Vorwoche im ORF-Publikumsrat nicht dazu geäußert.

Die "Wiener Zeitung" berichtete jedoch am Wochenende, dass Thür nicht mehr für den Part des Moderators einer "Zeit im Bild" am Sonntag im Gespräch sei. Viel mehr soll Wirtschafts-Ressortleiter Christoph Varga, der als ZiB2-Chef im Gespräch ist, die Moderation selbst übernehmen. Thür soll stattdessen als ZiB-Redakteur auf den Küniglberg wechseln.

(Red./APA)