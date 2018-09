Kern-Rücktritt: ORF ändert Programm und zeigt Polit-Diskussion

Der ORF ändert nach dem geplanten Rückzug von Christian Kern an der SPÖ-Spitze und seiner Kandidatur für das EU-Parlament (die "Presse" berichtete) sein Programm für Dienstag. Aus aktuellem Anlass lädt Hans Bürger nach der "ZiB 2" um 22.25 Uhr in ORF 2 zu einem "Runden Tisch" mit dem Thema "Zerreißprobe in der SPÖ?". Wie geht es weiter in der Partei, die seit neun Monaten in Opposition ist? Darüber diskutieren bei Hans Bürger am "Runden Tisch" Chefredakteur der "Presse" Rainer Nowak, der ehemalige Bundegeschäftsführer der SPÖ Josef Kalina, Politikjournalistin Eva Linsinger ("Profil") und Politikwissenschafter Peter Filzmaier.

(APA)