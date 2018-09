"Zurcaroh" nach dem Finale: "Wir sind unglaublich dankbar"

Jury-Mitglied Simon Cowell nannte den Auftritt von "Zurcaroh" eine "wahre Offenbarung". Für den Sieg bei der US-Show "America's Got Talent" reichte es am Ende zwar nicht, doch die Akrobatikgruppe erturnte sich mit einer spektakulären Performance immerhin den zweiten Platz.

Nachdem das Ergebnis verkündet wurde, gab sich "Zurcaroh" sportlich und hob den zaubernden Sieger Shin Lim in die Höhe, während es goldenes Konfetti regnete. Anschließend schrieb die Gruppe auf Instagram euphorisch: "Wir sind unglaublich dankbar, dass wir den zweiten Platz mit nachhause nehmen können."

"Zurcaroh" hatte mit ihren Auftritten bei der Talentshow die internationale Aufmerksamkeit auf sich gerichtet. Ein Video des TV-Castings wurde gar zum meistgeklickten Video in der Geschichte der Show.

Vorarlberger Artisten Zurcaroh werden Zweite bei „America‘s got talent“. Das ist richtig richtig cool. https://t.co/FQYz8s8f3e — Lou Lorenz (@lou_lorenz) 20. September 2018

Auch in Österreich gab man sich in den sozialen Medien begeistert. Die ZiB 2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher twitterte zum Stockerlplatz von "Zurcaroh": "Das ist richtig, richtig cool." Und die Ticketseite oeticket.com verkündete bereits einen Email-Alarm eingerichte t zu haben, falls man über Shows der Akrobatikgruppe in Österreich benachrichtigt werden möchte.

Wir gratulieren der Vorarlberger Tanz- und Turngruppe Zurcaroh zum sensationellen 2. Platz bei America's Got Talent! 😱🎉

Für den Fall, dass sie demnächst auch bei uns live zu sehen sind, haben wir schon einmal einen Ticketalarm eingerichtet 👉... https://t.co/3IaZIyfBGP — oeticket.com (@oeticket) 20. September 2018