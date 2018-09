Neustart für "Vice" in Österreich: Alexandra Stanić leitet Magazin

Alexandra Stanić, wortgewandte Feministin und bisher Chefreporterin beim multiethnischen "Biber", wird ab Oktober "Vice.com" in Österreich führen. Sie soll das Magazin "in Österreich maßgeblich prägen und inhaltlich die Marke weiter voranbringen", so Laura Himmelreich, Chefredakteurin der deutschsprachigen Ausgaben. Stanić ist keine Unbekannte, sie war - etwa im Zuge der #MeToo-Debatte - viel im österreichischen Fernsehen zu sehen.

Mitte August erst gab es einen Aufstand in der Vice-Redaktion: Wegen der Managemententscheidung, die Redaktionen der deutschsprachigen Länder unter deutscher Führung zusammenzuführen, löste sich die Redaktion des Online-Magazins in Österreich auf. Die Richtung, in die Vice gehe, entspreche "nicht mehr dem, was 'Vice' für uns all die Jahre ausgemacht" habe, so die stellvertretende Chefredakteurin Hanna Herbst.

Nun soll es eine neues österreichisches Team geben: Neben Stanić starten Christoph Benkeser und Magdalena Berger. Weitere Neubesetzungen in der Redaktion sollen in den kommenden Monaten folgen.

(rovi)